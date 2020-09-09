5 бесполезных продуктов, которые мы считали полезными - ФОТО

Думаешь, что похудеешь от годжи, коричневый сахар не вызывает диабета, а кокосовое масло полезнее оливкового? Оказывается, это совсем не так. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Edinstvennaya.ua.

Ягоды годжи

Один из самых больших маркетинговых мифов, который вот уже несколько лет заставляет девушек массово скупать кислую сушеную ягоду за бешеные деньги. И хорошо, что сушеную, ведь свежая годжи и вовсе токсична.

Да, в годжи есть много витамина С и повышенное содержание фолиевой кислоты. Но, например, в смородине содержание и того, и того, гораздо выше, а стоит она не в пример дешевле.

Зеленый кофе

Тренд, который вроде бы решал проблему пробуждения без вреда для здоровья. Якобы в зеленом кофе содержится меньше кофеина и на давление он не влияет.

На деле же, этот кофе отличается от обычного только тем, что он не обжарен, что никак не уменьшает в нем количества кофеина. Зато, в обычном кофе обжарка убивает токсины и вредные микроорганизмы, в зеленом - нет.

Молоко

"Пейте, дети, молоко - будете здоровы". На самом деле, ни один примат, кроме человека, не пьет чужого молока, да еще и во взрослом возрасте. Более того: каждый шестой житель планеты имеет аллергию на лактозу. Она проявляется несварением и высыпаниями на теле, особенно на лице.

Чтобы в организм поступало достаточное количество кальция, лучше ограничиться кисломолочной продукцией.

Кокосовое масло

Долго мы верили в то, что кокосовое масло помогает сжигать калории и придает продуктам, которые на нем жарятся, экзотический аромат.

Но масло, даже если оно кокосовое - это калорийный продукт с высоким содержанием жира. И вряд ли это хоть как-то может повлиять на похудение. А вот на набор веса - легко.

Что касается аромата, это масло подвергается обработке и любые запахи исчезают.

Коричневый сахар

О вреде сахара сегодня не пишет только ленивый и многие кинулись искать заменители. Одним из любимчиков маркетологов стал коричневый сахар: ведь если бурый рис полезнее белого, почему бы не продать коричневый сахар, как превосходящий в пользе своего собрата?

На деле все не так радужно. Коричневый сахар просто делают не из сахарной свеклы, а из сахарного тростника. Посколку он у нас не растет, то и стоит такой сахар дороже. А совсем не из-за повышенной пользы. Характеристики его абсолютно такие же, как и у белого сахара.