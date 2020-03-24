4 способа избавиться от привычки трогать лицо руками

Один из пунктов меры профилактики коронавируса заключается в том, чтобы не трогать лицо руками. Рекомендация вполне понятная, ведь на руках скапливается огромное количество микробов, и как бы часто вы их ни мыли, стерильности добиться невозможно. В то же время слизистые носа, рта и глаз - самые восприимчивые к вирусам и бактериям участки. Поэтому избегать прикосновений к лицу - одна из первых рекомендаций (после мытья рук, конечно).

Вот только перестать прикасаться к лицу не так уж и просто. Ученые из Лейпцигского университета в Германии опубликовали целое исследование, которое показало, что в среднем мы трогаем лицо от 16 до 25 раз каждый час, причем делаем это совершенно непроизвольно. Ниже вы найдете 5 советов, которые помогут взять под контроль эту вредную привычку.

1. Контролирующее поведение

Один из методов, которые рекомендуют психологи, - замещение. Если вам сложно перестать трогать лицо, придумайте привычку, которая будет нести меньше опасности для вашего здоровья. Например, каждый раз, когда вы хотите дотронуться до лица, почесать нос или поднести руку ко рту - дотроньтесь до второй руки или даже почешите ее. Если на протяжении какого-то времени вы будете внимательно контролировать свои действия, то они дойдут до автоматизма и одна привычка заменится другой.

2. Займите руки

Самый простой способ не прикасаться к лицу - занять их чем-то. Это могут быть бусины, нанизанные на нитку (наподобие четок), антистресс-шарики и многое-многое другое. Главное, если вы выберете один определенный предмет, регулярно протирайте его влажными салфетками и мойте руки.

3. Используйте индикаторы

Так как мы касаемся лица непроизвольно, необходим индикотор, который укажет вам на то, что ваши руки находятся в опасной близости. Для этого отлично подойдет душистое мыло, парфюм или крем с сильным запахом. Каждый раз, когда вы будете подносить руки близко к лицу, яркий аромат буквально разбудит ваше сознание.

4. По возможности не используйте контактные линзы

Если у вас плохое зрение, этот совет может казаться буквально невыполнимым, но ради здоровья лучше перейти на очки. Конечно, вряд ли вы будете надевать линзы немытыми руками, а вот непроизвольно почесать глаз из-за них - вполне. Очки помогут сократить количество контактов ваших рук с глазами. В конце концов, рано или поздно карантин закончится.

Вazaar.ru

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