13 ноября 2019

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3 продукта, которые помогут повысить иммунитет

Здоровье

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3 продукта, которые помогут повысить иммунитет
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10 новых идей осеннего маникюра - ФОТО

13 ноября 2019 10:19

3 продукта, которые помогут повысить иммунитет

Серость, ветер, дожди - вот она, перспектива ноября. Продукты из нашей подборки помогут сохранить позитивный настрой, а еще укрепить иммунитет. 

Куркума

Куркума  - это не только восточная пряность, но и суперфуд, продукт с особенно высокой концентрацией полезных свойств. В ее составе - куркумин, обладающий мощнейшим противовоспалительным действием. Доказано, что он помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая развитие болезней, а также является антидепрессантом.

Свежевыжатые соки

Вот он - природный кладезь витаминов. Выбирайте смузи из моркови, апельсина, свеклы, имбиря, яблока, шпината, ананаса, сельдерея, лимона. Так, например, морковь увеличивает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, свекла является отличным средством для детокса, апельсин помогает при авитаминозе и простудных заболеваниях.

Йогурты

"Живые" йогурты отлично справляются с поддержанием здоровья - все дело в пробиотиках, отвечающих за здоровую микрофлору и борьбу с вредными бактериями. Не употребляете лактозу? Обратите внимание на кокосовый йогурт - он также относится к числу ферментированных продуктов, которые приносят огромную пользу организму. Так, например, бактерии, которые живут в кишечнике, повышают иммунитет. Включив в рацион ферментированные продукты, вы сможете быстрее восстановиться после различных заболеваний и простуд.

Glamour.ru

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