5 сентября 2019

отправить статью
Как научиться контролировать аппетит? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

11:00

  • 89
Как научиться контролировать аппетит? - ФОТО
Преимущества осени, которые помогут тебе избавиться от хандры <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:21

  • 138
Преимущества осени, которые помогут тебе избавиться от хандры - ФОТО
Выставки столицы, которые нужно посетить <span class="color_red">- КультГид Lady.Day.Az</span>

Опросы

4 сентября 19:00

  • 670
Выставки столицы, которые нужно посетить - КультГид Lady.Day.Az

5 сентября 2019 11:00

Как научиться контролировать аппетит? - ФОТО

Испытывать чувство голода - естественно для нашего организма. До тех пор, пока оно не начинает диктовать свои условия. Последствия печальны - переедание и выбор не самой полезной пищи. Но научиться контролировать аппетит вполне в наших силах.

Важно знать, что на чувство голода влияет целый ряд факторов. Изучив их, мы поймем, на чем строится наше пищевое поведение, и научимся его контролировать.

Что влияет на чувство голода

  • Генетика

Появление желания поесть или, наоборот, закончить прием пищи зависит от человека, а точнее, от его уникального генетического набора. "Некоторые испытывают ярко выраженное чувство сытости, и это качество помогает им не переедать и оставаться стройными", - говорит доктор Джейн Вордл, профессор клинической психологии в Университетском колледже Лондона.

"Как правило, полные люди являются таковыми только потому, что их мозг работает немного по-другому, вызывая постоянное чувство голода. Отмахнуться от своего повышенного аппетита им бывает не так-то просто", - добавляет профессор О'Рейхилли.

Итак, аппетит напрямую зависит от генетики и закладывается еще в детстве. Одно исследование показало, что у близнецов, попавших в разные приемные семьи, к 30 годам масса тела была идентичной, несмотря на то, что у семей, где они росли, пищевые традиции и привычки разнились. Сегодня ученые объясняют это наличием или отсутствием генетического дефекта (дефицита гена рецептора меланокортина-4). Именно этот ген отвечает за пищевое поведение и поддержание массы тела, а его недостаток мешает мозгу распознавать сигналы сытости. Специалисты занимаются исследованием этой проблемы и ищут способы исправить ситуацию.

  • Психосоматика

"Выбор продуктов питания напрямую связан с нашими эмоциями и чувством удовлетворения", - говорит доктор А.Ахмед, гастроэнтеролог в Bupa Cromwell Hospital в Лондоне. Это означает, что часто мы покупаем определенные продукты не потому, что считаем их полезными или сытными, а ради получения удовольствия".

То есть пищевое поведение напрямую связано с эмоциями. Так, когда мы обеспокоены, то из мозга поступают импульсы, которые заставляют нас либо забыть о еде, либо переедать. Ну кто ни пытался заесть негативные эмоции или повысить настроение с помощью еды?!

  • Сбалансированный рацион

Чувство насыщения зависит не только от количества съеденной пищи, но и от того, что именно мы едим. Поэтому важно, чтобы рацион питания был максимально сбалансированным. Нет универсальных продуктов, которые способны дать организму все нужные витамины и питательные вещества. К тому же скудный рацион может спровоцировать переедание, так как организм будет стараться компенсировать недостаток полезных веществ.

  • Включенность в процесс

Люди едят больше, когда не концентрируются на еде, например, если смотрят телевизор или активно беседуют. Потому что, отвлекаясь, человек не способен вовремя распознать сигнал насыщения, а значит, съедает больше нужного. В такие моменты он может просто не почувствовать аромат и вкус пищи.

"Скорость насыщения напрямую связана с органами чувств, - объясняет Бриджит Бенелэм, специалист Британского фонда питания. -  Исследования мозга показали, что та его часть, которая активизируется во время приема пищи, менее активна у полных. Вот почему им требуется больше пищи, чем стройному человеку, чтобы утолить голод".

Как "приручить" чувство голода

Даже человек с генетической предрасположенностью к постоянному чувству голода может "перепрограммировать" мозг, научиться есть меньше и перестать постоянно жевать. Только надо заранее настроиться, что это не просто и не быстро. Потребуется несколько недель, чтобы мозг привык к новой модели поведения и стал давать правильные команды организму.

  • Для начала научитесь сознательно подходить к выбору продуктов.
  • Сведите к минимуму отвлекающие факторы за столом: не смотрите телевизор, не читайте соцсети, не ешьте во время работы.
  • Не провоцируйте себя - кладите на тарелку ровно столько, сколько вам нужно съесть, а оставшуюся еду немедленно убирайте с виду. Так вы избежите соблазна съесть еще ложечку, а значит, и переедания.

Что есть, чтобы чувствовать себя сытым

Чтобы переедание не больше становилось вашей проблемой, предлагаем вам перечень самых насыщающих продуктов.

  • Продукты, богатые водой

"Один из самых простых способов надолго удовлетворить чувство голода - есть малокалорийную пищу, быстро заполняющую желудок.  - говорит доктор Бриджит Бенелэм. - Это продукты с высоким содержанием воды - супы и овощи, которые, утоляя голод, не представляют никакой опасности для фигуры".

  • Продукты с низким гликемическим индексом

Их потребление позволит поддерживать в организме стабильный уровень инсулина, контролирующего метаболизм гормона. Его недостаток чреват лишним весом. Продукты с высоким ГИ быстро отдают свою энергию организму, и чувство сытости наступает в скором времени, но так же быстро исчезает. А продукты с низким ГИ содержат клетчатку, усваиваются медленно, после них вы ощущаете сытость не сразу, но зато сохраняете надолго.

  • Белковые продукты

Белковая пища способствует выработке гормона насыщения и помогает избежать переедания. На переваривание белков нужно гораздо больше времени и калорий, чем на переваривание углеводов. Значит, вы дольше не захотите есть и не навредите своей фигуре.

Теперь все понятно: оправдывать систематическое переедание и нездоровые пищевые привычки "неудачной" генетикой вам больше не удастся. Разумнее научиться вести со своим телом конструктивный диалог и находить решения, которые принесут пользу и удовлетворение от позитивных результатов!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook 


Просмотров: 90

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

12 августа 10:43

  • 774
Что выбрать: йогу или кардиотренировки?

Здоровье

10 августа 12:49

  • 1 180
Как правильно загорать? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова

Здоровье

7 августа 09:30

  • 1 446
Почему не стоит пить во время еды? - 3 причины