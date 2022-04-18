Почему постоянно ходить на каблуках вредно - VİDEO

Предлагаем результаты нового исследования, которое доказывает, что каблуки вредят здоровью женщины.

Для некоторых ответ может показаться очевидным. Существует обширное исследование многочисленных способов, которыми высокие каблуки влияют на благополучие их владелиц, но оно очень фрагментировано, часто сфокусировано на конкретных проблемах со здоровьем.

Кроме того, есть исследования, которые показывают преимущества ношения высоких каблуков. Ученые решили учесть множество факторов, связанных со здоровьем, и провести первый систематический обзор исследований как преимуществ, так и вреда от ношения обуви на высоком каблуке.

Они проанализировали 506 различных индивидуальных исследований по проблеме высоких каблуков и здоровья. И только 20 из них можно было использовать для каких-либо доказательств.

Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health. Они показали последовательные доказательства, связывающие ношение обуви на высоком каблуке с повышенным риском возникновения ожогов, мышечно-скелетной боли и травм у пользователя.

Некоторые из этих травм, такие как переломы лодыжек, были серьезными и нуждались во врачебном внимании.

Однако важно отметить, что общий риск получения травмы умеренный. В некоторых случаях люди страдали тяжелыми травмами от хождения на высоких каблуках, но они не были особенно распространенными.

В некоторых исследованиях была высказана связь между ношением обуви на высоком каблуке и остеоартритом, но обзор показал, что эти доказательства неубедительны.

Однако постоянное ношение обуви на каблуках является более пагубным для здоровья, и это может проявиться только в перспективе, через какое-то время. А вот самыми опасными для ношения являются высокие каблуки в сочетании с узкими пятками. Именно они чаще всего связаны с такими травмами, как перелом лодыжки.

Помимо физической опасности, которую несет обувь на высоких каблуках, есть еще один фактор, часто игнорируемый в дискуссиях по вопросам общественного здравоохранения. Это психологический фактор. Нравится нам это или нет, но высокие каблуки - это символ современной женской сексуальности.

Ученые нашли убедительные доказательства того, что обувь на высоких каблуках действует на женщину очень положительно в психологическом плане. Она иначе воспринимает свою красоту, чувствует себя более притягательной для представителей сильного пола, женщине импонирует готовность мужчин помочь ей - подать руку или поднять упавший на пол предмет, поддержать в сложной ситуации.

Так что существует своего рода дилемма, с которой сталкиваются женщины: ношение высоких каблуков может повысить их привлекательность, но способно нанести ущерб их здоровью.

Свобода выбора

Важно, чтобы женщина принимала свои собственные решения относительно того, насколько часто, какой именно высоты и в каких ситуациях ей стоит надевать обувь на каблуках.

Для этого нужно повышать осведомленность женщин о том, насколько каблуки могут повлиять на здоровье.

И чтобы сделать правильный выбор, женщине придется учитывать множество таких факторов, как мода, обязательный дресс-код на работе или пропаганда.

Современное общество диктует определенные правила навязывая умной, успешной и состоявшейся женщине определенный стиль одежды и обуви. Массово демонстрируется улыбающаяся женщина на высоких шпильках. И многие офисные дресс-коды предполагают такой стиль - костюм и туфли на каблуке.

Учитывая доказательства того, что постоянное ношение каблуков негативно сказывается на здоровье женщины, важно, чтобы она имела право выбирать обувь для ежедневного ношения на работе.

Был достигнут явный прогресс в отношении компаний, которые больше не нуждаются в подобном дресс-коде, и действительно: изменения в политике крупных фирм были представлены в средствах массовой информации.

Тем не менее, могут ли работодатели требовать от женщин носить высокие каблуки как часть дресс-кода, остается неясным. Юрисдикция Британской Колумбии в Канаде пришла к тому, что был принят закон, специально запрещающий работодателям требовать от штатных сотрудников ношения каблуков.

В Великобритании правительство отклонило аналогичное предложение. Но это не мешает компаниям требовать, чтобы женщины соблюдали дресс-код и присутствовали на работе в обуви на каблуках.

Фактически в заявлении, опубликованном правительством, четко указано, что они выступают против обязательного ношения обуви на высоком каблуке на работе, но считают, что существующий Закон "О равенстве" 2010 года исключает эту практику в большинстве случаев.

Однако многие люди даже не подозревают о существовании этого закона. И хотелось бы услышать разъяснения относительно того, как закон о равноправии конкретно относится к ношению обуви на высоком каблуке или внедрению специального законодательства для предотвращения принудительного ношения обуви на высоких каблуках в офисах.

Ясность по этому вопросу важна для обеспечения здоровья женщин.

И да, если работодатель заставляет вас надевать высокие каблуки, то, похоже, он вас ненавидит.

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