Стилист назвала модные тренды зимы

Зима 2025-2026 продолжает курс на осознанный и функциональный гардероб, где эстетика неотделима от комфорта, сообщила персональный стилист-имиджмейкер и fashion-стилист Лана Уланова.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она назвала тренды сезона.

Главный вектор зимнего периода - одежда, которая выглядит собранно и статусно, но при этом не требует сложной стилизации и подстраивается под реальную жизнь, отметила стилист.

"Верхняя одежда уходит от нарочитой оверсайз-гипертрофии в сторону выверенных объемов. Актуальны прямые и слегка приталенные силуэты, подчеркнутая линия плеч, длина ниже колена. Пальто, утепленные куртки и дубленки выглядят более "архитектурно": четкие формы, минимум декора, акцент на посадку. Популярны модели с поясом, которые создают силуэт и визуально собирают образ даже в многослойности", - рассказала Уланова.

В трикотаже, по ее словам, сохраняется тренд на тактильность и визуальный уют. Так, объемные свитеры, кардиганы и платья выглядят расслабленно, но не небрежно. Особенно актуальны фактуры с выраженным плетением, мягкие линии и удлиненные пропорции.

"Брюки и юбки в этом сезоне - про комфорт и движение. Прямые и слегка расширенные модели, низкая или средняя посадка, плотные ткани, которые держат форму. Юбки макси и мидакси уверенно закрепились как базовый элемент зимнего гардероба. На холодный сезон следует выбирать более плотные ткани: кожа, вельвет, плотный трикотаж", - поделилась собеседница "Ленты.ру".

Цветовая палитра зимы 2025-2026, по ее словам, строится на контрасте спокойной базы и выразительных акцентов. Наряду с нейтральными оттенками - серым, молочным, графитовым и глубокими темными тонами - ключевую роль играет оранжевый.

"Он становится главным акцентным цветом сезона: теплым, энергичным и визуально "оживляющим" зимние образы. Оранжевый появляется как в верхней одежде и трикотаже, так и в деталях - шарфах, аксессуарах, элементах многослойности. Его используют дозированно, чтобы добавить образу динамику и современное звучание, не нарушая общей сдержанности зимнего гардероба", - уточнила стилист.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает тренд на "тихую функциональность". Одежда становится более универсальной: вещи легко комбинируются между собой, подходят для разных сценариев жизни и не теряют актуальности за пределами одного сезона. Все большее значение имеет качество материалов, посадка и ощущение уверенности, которое дает образ, отметила стилист.


