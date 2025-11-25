25 ноября 2025

25 ноября 2025 16:23

Стилист рассказал, как выбрать меховой шарф

Меховые шарфы, перчатки и сумки для этой зимы лучше выбирать из искусственного меха - это будет выглядеть более стильно.

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с "Газетой.Ru" заявил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

"Сказать, что меховые шарфы, манишки - это прям супертренд, я, конечно, не могу. Просто мех вошел в моду, и, соответственно, все аксессуары меховые, а это и шарфы, и перчатки, и сумки - все это в зимний период становится удобной, полезной, теплой деталью. Главное, чтобы внешний вид был не мещанский. Чтобы это не выглядело так, что вы носите меха, чтобы показать свой достаток, а что вы носите мех, потому что это стильно и модно. Поэтому лучше использовать все-таки искусственный мех, тогда это будет выглядеть более интересно, более стильно", - сказал Лисовец.

До этого он рекомендовал выбрать яркий головной убор на зиму, чтобы скрасить образ. 


