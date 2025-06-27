27 июня 2025

27 июня 2025 09:13

Анна Винтур покидает Vogue

Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue после 37 лет работы.

Как передает Day.Az, она уходит на пенсию.

Давний редактор "библии моды" покидает свой пост руководителя ежемесячного журнала. Винтур начала свою карьеру в Vogue в 1988 году и сразу стала переосмысливать журнал.

Она разместила на обложке беременную девушку в джинсах за 50 долларов и в свитере за 10 тыс. долларов, что было абсолютно нетипично для выверенных, богатых и элегантных обложек Vogue. Еще один новаторский шаг ознаменовал крупное достижение журнала, которое ей приписывают - размещение знаменитостей на обложке.

Ее давняя репутация устрашающей женщины отражена в книге "Дьявол носит Prada", написанной ее бывшей помощницей Лорен Вайсбергер и позже экранизированной с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях.


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