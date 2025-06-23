23 июня 2025

23 июня 2025 12:49

Перечислены 10 вышедших из моды вещей

Редакторы Business Insider перечислили 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году.

Как передает Day.Az, материал опубликован на сайте издания.

Обрезанные шорты потеряли актуальность - им на замену пришли варианты с обработанным краем. А маленькие солнцезащитные очки уступили место очкам с большой оправой. Кроме того, читателям порекомендовали отказаться от нарядов с обилием логотипов брендов, а также массивной обуви на платформе, в том числе так называемых ugly-shoes.

Что касается джинсов, в текущем сезоне следует отдавать предпочтение широким моделям, убрав на дальнюю полку шкафа брюки по фигуре. Неоновые вещи также вышли из моды - сейчас лучше приобрести предметы гардероба нейтральных цветов. Помимо этого, старомодными назвали топы с открытыми плечами, одежду из "капризных" тканей и классические балетки.

"Забудьте об облегающих нарядах. Хотя бы одна вещь из образа должна быть оверсайз", - подытожили модные обозреватели.


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