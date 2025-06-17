17 июня 2025

17 июня 2025 15:50

Названы портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Стилисты Трейси Ченг и Мелони Хубер назвали сочетания цветов одежде, которые портят женский образ.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты указали на фиолетовый и красный. По мнению Ченг, красный лучше сочетается с синим, поскольку они создают мягкий контраст. "Светло-голубая рубашка с темно-бордовыми брюками создают сдержанный, но элегантный образ", - объяснила она.

Кроме того, неудачными сочетаниями оказались желтый с зеленым и черный с темно-синим. Также в список попали желтый с коричневым. Хубер считает, что последние цвета придают образу неряшливости.

"Я бы сочетала коричневый с кремовым или с оттенком розового", - порекомендовала специалист.


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