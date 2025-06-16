16 июня 2025

16 июня 2025 10:53

Ведущий «Модного приговора» назвал альтернативу пижамным шортам

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал альтернативу пижамным шортам.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Этим летом рассмотрите как альтернативу пижамным шортам и расслабленным штанам. Боксерские шорты! Выглядят они ярко, дерзко, игриво - то что нужно на лето! Сочетайте с бланковыми футболками, майками и кроп-топами", - написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий "Модного приговора" посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить "желейную". По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу. 


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