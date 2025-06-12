12 июня 2025

12 июня 2025 18:02

5 способов использовать крабик для модного летнего образа

В жаркую погоду распущенные волосы часто становятся не только неудобными, но и жаркими.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, в такой ситуации на помощь приходит крабик, который за несколько минут помогает создать стильные и комфортные прически. Мы собрали 5 модных вариантов укладок с крабиками, которые станут ярким акцентом любого летнего образа.

Пучок с крабиком

  • Этот стиль - отличный выбор как для повседневного, так и для вечернего наряда. Для создания прически просто закрутите волосы в расслабленный пучок и зафиксируйте крабиком вместо резинки. Идеально подойдут аксессуары с морскими принтами или пастельными оттенками, чтобы добавить легкости и свежести образу.

Мальвинка с крабиком

  • Прическа "мальвинка" идеально решает проблему с передними прядями, которые часто мешают и липнут к лицу. Для ее создания заколите верхнюю часть волос крабиком, оставив остальную часть распущенной. Это выглядит стильно и удобно, особенно если выбрать аксессуар контрастного цвета для яркого акцента.

Хвост с крабиком

  • Если вы хотите быстро и стильно собрать волосы, хвост с крабиком - отличный вариант. Сначала соберите волосы в низкий хвост, затем скрутите его в жгут и зафиксируйте крабиком. Этот образ идеально подходит для повседневных нарядов и можно дополнить легкими волнами или кудрями на концах.

Французский твист с крабиком

  • Французский твист - это идеальная прическа для любителей стиля "old money". Для этого стиля волосы слегка пушистые у корней, что придает укладке легкость и утонченность. Твист нужно туго закрутить, чтобы он держался, а на макушке можно оставить немного объема. С крабиком такой твист будет держаться уверенно, создавая строгость и элегантность в вашем образе.

Собранные волосы двумя крабиками

  • Эта прическа подарит вам атмосферу отпуска, даже если вы находитесь в центре города. Закрутите волосы в жгут, затем зафиксируйте одну половину крабиком наверху, а вторую - опустите вниз и тоже зафиксируйте крабиком. Это создаст стильный и расслабленный вид, который идеально подойдет для жарких летних дней.

Заключение: выбирайте стиль с комфортом

  • Летние прически с крабиками - это не только модный тренд, но и практичное решение для жаркой погоды. Эти укладки помогут сохранить комфорт и стиль, а также легко впишутся в любые повседневные и вечерние образы. С крабиком можно экспериментировать, создавая разнообразные прически, которые подчеркнут вашу индивидуальность и идеально подойдут к любому летнему наряду.


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