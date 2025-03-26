26 марта 2025

26 марта 2025 11:28

Выставка моды "От сердца к руке" приедет в Париж - ФОТО

Выставка моды "От сердца к руке", посвященная мастерству Dolce&Gabbana, приедет в Париж в Гран-Пале с 10 января по 2 апреля 2025 года. 

Как передает Day.Az, после триумфа в Милане настала очередь Города Света принять у себя это погружение в эпатажный мир Доменико Дольче и Стефано Габбана , состоящее из десяти залов. Здесь каждое творение становится пропуском в душу итальянского дома, где эмоции вдохновения встречаются с мастерством "fatto a mano" - ручной работы.

Ретроспективная выставка - это приглашение исследовать творческий процесс двух кутюрье, от эскиза мечты до тщательного воплощения в жизнь, по увлекательному маршруту, который отдает дань уважения знаковым вещам из коллекций Alta Moda, Alta Sartoria и Alta Gioielleria. Каждый зал оформлен на великолепном фоне, перенося посетителей в самое сердце мастерской, где мечты этих мастеров воплощаются в реальность по одному стежку за раз.

Это эстетическое путешествие - яркий гимн итальянской культуре, истинной музы дома. От искусства и архитектуры до кино, оперы и регионального фольклора - каждый этап выставки раскрывает множество граней страстной, театральной Италии, полной контрастов. За каждой вышивкой, каждым мотивом и каждым драгоценным камнем Доменико и Стефано создали настоящее признание в любви к своей родной Италии, "dolce vita", полной красок и характера.

Чтобы изучить моду Дольче Габбана со всех сторон, приходите в Grand Palais в 2025 году!


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