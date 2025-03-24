Дочь Миллы Йовович снялась для модного журнала

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась для модного журнала Self Service.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

17-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором предстала в сетчатом платье красного цвета из ассортимента люксового бренда Alaia. На размещенном фото видно, что наряд выполнен из полупрозрачной ткани.

Для образа модели стилисты собрали ее волосы в небрежный высокий пучок и предложили примерить открытые туфли на шпильках. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на глаза и губы.