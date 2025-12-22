22 декабря 2025

22 декабря 2025 09:58

Визажист дала советы по созданию возрастного макияжа

Легкие кремовые тональные средства должны стать основой возрастного макияжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала визажист-стилист и бьюти-эксперт Александра Матвеева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, в макияже стоит стремиться к визуальному подъему линий, которые со временем опускаются, чтобы избежать эффекта уставшего лица и создаст более живое выражение. Брови важно не укорачивать, внешний угол глаза - приподнимать, добавила эксперт. Для макияжа глаз стоит использовать мягкие матовые оттенки.

"Очень хороший лайфхак: румяна добавлять на складку века, чуть выше, практически до бровей, свежесть будет появляться. Румяна нужно не на щечки, а чуть выше наносить, на скулы", - добавила Матвеева.

Помада не должна быть чрезмерно темными или слишком светлыми, заключила эксперт. 


