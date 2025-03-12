Энтони Вакаррелло показал новую коллекцию сезона осень-2025 для Saint Laurent

Как передает Day.Az, Энтони Вакаррелло в новой коллекции для Saint Laurent играет с новыми пропорциями - в районе талии. Креативный директор все никак не отойдет от обьемных подплечников, но теперь еще экспериментирует с силуэтами и посадками платьев и юбок. Одни спустились на середину бедра, а другие на низкую талию. Сверху дизайнер все также отдает предпочтение объемным курткам и блузкам.

В цветовых сочетаниях узнали цвета костюмов к балету Ролана Пети "Собор Парижской Богоматери" - над ними работал Ив Сен Лоран. Также палитра коллекции будто повторяет оттенки витражей собора.

Шоу закрыли образы составленные из пышных платьев с накинутыми поверх состаренными кожаными куртками в духе 80-х. Любимая эра Вакаррелло.