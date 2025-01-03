3 января 2025

3 января 2025 16:01

Названа модная обувь на 2025 год

Стилистка Анна Скороходова назвала трендовую обувь на 2025 год. Ее комментарий приводит "Радио 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистки, в грядущем году в приоритете будут комфортные варианты. Например, удобные модели каблуков или изделия с плоской подошвой. "Конечно, это открытые пальцы в противовес неудобным зауженным носам, которые были долгое время популярны", - в то же время добавила эксперт.

При этом актуальной окажется обувь из прозрачных материалов и со змеиным принтом, а также фасоны в ярких оттенках: красном, желтом и золотистый металлик, указала собеседница издания.


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