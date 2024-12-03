3 декабря 2024

3 декабря 2024 11:35

Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

Французский модный бренд Balenciaga презентовал кроссовки на шпильках в рамках каталога на 2025 год. Соответствующие кадры появились на сайте марки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания представила новую осеннюю коллекцию, выложив сделанные на iPhone снимки. Манекенщицы в том числе предстали перед камерой в указанной обуви черного, белого и молочного оттенков. Изделия состояли массивного верха со шнуровкой в спортивном стиле и тонких каблуков.

При этом модели сочетали кроссовки с широкими спортивными брюками, удлиненными кофтами на молнии, оверсайз-куртками и мини-юбками.


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