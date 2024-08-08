Стилист назвала 10 трендов осени 2024 года

Тренды - это прежде всего вдохновение для новых идей, эксперименты с ними позволяют создавать свой уникальный стиль, рассказала персональный стилист Мария Буйнецкая. В беседе с "Лентой.ру" она назвала 10 трендов осени 2024 года, передает Day.Az.

Во-первых, по словам Буйнецкой, в моде будет зеленый цвет, в частности оливковый. От бледных до насыщенных оттенков - все цвета созревания оливки, уточнила стилист. Во-вторых, в моде бордовый или вишневый. Третий тренд - анималистический принт. Преимущественно это леопард в верхней одежде (пальто, тренчах), но и колготки с соответствующим принтом тоже будут в моде.

Четвертый тренд, по словам Буйнецкой, - стиль 1970-х или бохо-шик: джинсы клеш, воланы, бахрома, дубленки. "Все это можно сочетать вместе в одном образе или добавлять дозированно", - отметила она.

Пятый тренд - женственность и приталенность, акценты на талии в рубашках, жакетах, пальто. Шестой - кожа и эко-кожа. Седьмой - искусственный и натуральный мех, шубы, воротники, горжетки, варежки, сумки.

"Восьмой тренд - укороченные пальто, то есть пальто-пиджаки, пальто-бушлаты. Долгое время в тренде были удлиненные модели, а теперь укороченные, автоледи будут в восторге. Тренд, который не собирается нас покидать, - прозрачность и кружево. Это прозрачные жакеты, рубашки, брюки, юбки, а кружево - как материал и элемент отделки", - поделилась стилист.

Последний тренд, на который обратила внимание Буйнецкая, это использование в образе шарфов, пашмин, накидок как ярких акцентов. Особенно актуально будет подобрать материю в тон верхней одежде или как часть трикотажного комплекта.