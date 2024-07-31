31 июля 2024

31 июля 2024 11:15

Льняные брюки для жаркого августа: идеальная инвестиция на этот и следующий год

Когда стилисты говорят о грамотной инвестиции в гардероб, они имеют в виду льняные брюки. Точно-точно!

Знаешь, какая ткань считается самой подходящей для летней одежды? Если ты сразу подумала про лен, то оказалась совершенно права! Этот уникальный материал настолько удобен в жару, что без него не обходится ни одна модная коллекция брендов на горячий сезон. А все благодаря натуральному и прочному волокну, который как бы "дышит" - легко пропускает сквозь себя воздух.

Как ты поняла, хотя бы одна вещь из этой ткани в твоей летней капсуле просто обязана быть (лучше, конечно, не одна). И начать собирать льняную коллекцию советуем с брюк. Все потому, что они максимально универсальны - подходят для выходов и в дневную жару, и в вечернюю прохладу.

Чтобы любимые льняные брюки не потеряли вид и стойко продержались как минимум до следующего лета, советуем при стирке и сушке придерживаться нескольких правил.

Сохраняем жизнь льну

  • Когда будешь стирать брюки, используй только холодную воду, в горячей вещь может стать на несколько размеров меньше. Или включай на стиральной машинке деликатный режим, чтобы не навредить ткани.
  • После стирки лен темного цвета суши только дома, чтобы на одежду не попадали прямые лучи солнца, не то брюки точно потеряют насыщенный оттенок и станут выглядеть старыми.
  • Опытные хозяйки также советуют сушить изделие в расправленном виде, а то устанешь потом гладить мнущийся лен. Ткань эта мнется нереально быстро!
  • А чтобы после стирки лен не начал некрасиво блестеть, гладь брюки только с изнаночной стороны.
Достаточно знать лишь несколько секретов ухода за льном, и тогда любимая вещь прослужит несколько сезонов.

Сочетай льняные брюки с повседневной одеждой

Летом легкие льняные брюки запросто заменят универсальные джинсы. Ведь они, как и деним, сочетаются буквально с любым верхом: с футболками, топами, рубашками из этой же ткани и далее по списку. В общем, проблем со стилизацией не возникнет.

Насчет обувь тоже не переживай! В зависимости от повода и настроения комбинируй льняные брюки буквально с чем угодно. Например, в отпуск советуем подобрать вьетнамки или босоножки на плоской подошве, а для долгих прогулок - кеды или кроссовки.

Думаем, сомнений в том, что льняные брюки тебе точно нужны, не осталось. И правильно - покупка эта действительно полезная. С этой мыслью с чистой совестью отправляем тебя по магазинам!

Источник


Просмотров: 82

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

18 июля 08:34

  • 1 081
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 22:22

  • 2 131
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 3 997
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 9 228
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 8 235
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 8 610
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 8 141
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 9 258
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 8 694
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 7 784
Как выглядеть стройнее с помощью платья?