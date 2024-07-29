«Европейское лето» – так называется гардероб, который в поту собирают все модницы

Инфлюэнсеров хлебом не корми - дай влюбиться в какую-то новую тенденцию и пересобрать гардероб заново. Теперь вот сходим с ума по "европейскому лету" - это целая история!..
Реальность такова: чтобы устроить себе каникулы в Европе, совсем не обязательно ждать одобрения визы и бронировать отель. Достаточно устроить с подругами посиделки на веранде, заказать апероль, поделиться свежими сплетнями и выгулять новые наряды - в стиле "европейского лета". Да, Колизей и Лувр тебе пообещать не можем, а вот фотоокрытки в стильных "отпускных" look'ах гарантируем!
Мы не просто так заговорили о кино - это главная фишка "европейского гардероба", по которому вдруг резко сошли с ума фэшэниста. Представь, как одевалась бы главная героиня фильма о каникулах, скажем, в Италии. Это достаточно комфортная одежда - летящие платья, комплекты из палаццо и свободной рубашки, бермуды и легкий топ - но с изюминкой.
Например, с акцентом (золотыми серьгами или фурнитурой) или интересной фактурой. Натуральный лен, потертая джинса (можно с металлизированным напылением), тонкое кружево или гипюр, качественный хлопок - эти материалы классно подсвечивают удачные фасоны одежды. А на лето, когда бал правит минимализм, это самый верный выбор!
Итак, основное правило "европейского гардероба", как мы с тобой выяснили, - сочетание дорогих фактур и удачного кроя. О втором стоит поговорить подробнее - это суперважно!
Образы для "европейского лета" одновременно женственные и комфортные: фигура, с одной стороны, подчеркнутая, с другой стороны - тебе очень удобно. Взгляни на модных блогеров: они выбирают, например, приталенные сарафаны с пышной юбкой, кроп-топы свободного кроя с юбкой с заниженной талией, летящие платья с вырезами, чувственные боди и расслабленные палаццо. И силуэт очерчен, и в одежде комфортно - бинго!
Еще одна важная фишка "европейского гардероба" на лето - палитра. Как ты уже сама заметила, чем натуральнее оттенки, тем естественнее и благороднее смотрятся твои образы. Плюс, белый, сливочный, индиго и шоколадный (самые популярные в новом тренде цвета) здорово оттеняют летний загар.
И последнее, но немаловажное - солнцезащитные очки и соломенная шляпа. Чтобы не щуриться от жаркого июльского солнца и отлично выглядеть на фотографиях - а делать снимки в новых "европейских" look'ах ты захочешь, поверь!