«Европейское лето» – так называется гардероб, который в поту собирают все модницы

Например, с акцентом (золотыми серьгами или фурнитурой) или интересной фактурой. Натуральный лен, потертая джинса (можно с металлизированным напылением), тонкое кружево или гипюр, качественный хлопок - эти материалы классно подсвечивают удачные фасоны одежды. А на лето, когда бал правит минимализм, это самый верный выбор!

Итак, основное правило "европейского гардероба", как мы с тобой выяснили, - сочетание дорогих фактур и удачного кроя. О втором стоит поговорить подробнее - это суперважно!

Образы для "европейского лета" одновременно женственные и комфортные: фигура, с одной стороны, подчеркнутая, с другой стороны - тебе очень удобно. Взгляни на модных блогеров: они выбирают, например, приталенные сарафаны с пышной юбкой, кроп-топы свободного кроя с юбкой с заниженной талией, летящие платья с вырезами, чувственные боди и расслабленные палаццо. И силуэт очерчен, и в одежде комфортно - бинго!

Еще одна важная фишка "европейского гардероба" на лето - палитра. Как ты уже сама заметила, чем натуральнее оттенки, тем естественнее и благороднее смотрятся твои образы. Плюс, белый, сливочный, индиго и шоколадный (самые популярные в новом тренде цвета) здорово оттеняют летний загар.