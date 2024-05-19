Названа самая модная прическа 2024 года

Модные редакторы назвали самую модную прическу 2024 года. Соответствующий материал опубликован на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в течение последних нескольких месяцев многие знаменитости появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Подобные образы звезд журналисты заметили на различных мероприятиях, в том числе на Каннском кинофестивале и благотворительном балу Met Gala.

Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг, поп-исполнительница Рита Ора и другие звезды A-листа. "Укладка с эффектом влажных волос всегда приковывает внимание!" - подчеркнул совладелец салона красоты Mark Ryan Райан Тригстад.