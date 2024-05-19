19 мая 2024

19 мая 2024 15:35

Названа самая модная прическа 2024 года

Модные редакторы назвали самую модную прическу 2024 года. Соответствующий материал опубликован на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в течение последних нескольких месяцев многие знаменитости появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Подобные образы звезд журналисты заметили на различных мероприятиях, в том числе на Каннском кинофестивале и благотворительном балу Met Gala.

Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг, поп-исполнительница Рита Ора и другие звезды A-листа. "Укладка с эффектом влажных волос всегда приковывает внимание!" - подчеркнул совладелец салона красоты Mark Ryan Райан Тригстад.


Просмотров: 180

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

12 апреля 22:22

  • 1 346
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 3 221
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 8 450
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 465
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 850
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 7 400
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 8 471
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 921
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 7 042
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 599
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО