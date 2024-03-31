31 марта 2024

31 марта 2024 13:23

Стилист назвала самые модные цвета в одежде

Стилист Анна Скороходова назвала россиянам самые модные цвета 2024 года. Как передает Day.Az, их она перечислила в разговоре с каналом "Москва 24".

По мнению стилиста, в текущем году самым модным цветом считается нежно-голубой. Он будет особенно актуален для весенних и летних образов. "Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет", - объяснила эксперт.

Также, по словам стилиста, в этом году в тренде персиковый и лавандовый цвета. Например, хорошо будет смотреться костюм в лавандовом оттенке, а также сумки, шарфы и аксессуары подобного цвета. Кроме того, Скороходова посоветовала присмотреться к зеленым оттенкам.

"Еще один трендовый цвет - металлик. Я рекомендую интегрировать его именно в формате сумки либо обуви. Они станут яркими акцентами. Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке", - рассказала стилист, отмечая, что такой образ не очень подходит для повседневного ношения.


Просмотров: 127

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 729
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 927
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 034
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 381
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 960
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 958
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 447
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 578
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 082
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 7 051
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос