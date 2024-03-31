Стилист назвала самые модные цвета в одежде

Стилист Анна Скороходова назвала россиянам самые модные цвета 2024 года. Как передает Day.Az, их она перечислила в разговоре с каналом "Москва 24".

По мнению стилиста, в текущем году самым модным цветом считается нежно-голубой. Он будет особенно актуален для весенних и летних образов. "Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет", - объяснила эксперт.

Также, по словам стилиста, в этом году в тренде персиковый и лавандовый цвета. Например, хорошо будет смотреться костюм в лавандовом оттенке, а также сумки, шарфы и аксессуары подобного цвета. Кроме того, Скороходова посоветовала присмотреться к зеленым оттенкам.

"Еще один трендовый цвет - металлик. Я рекомендую интегрировать его именно в формате сумки либо обуви. Они станут яркими акцентами. Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке", - рассказала стилист, отмечая, что такой образ не очень подходит для повседневного ношения.