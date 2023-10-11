С чем носить коричневые и бежевые свитеры

Свитеры и джемперы в коричневых, бежевых и оранжевых оттенках уже давно стали настоящей осенней классикой. Составить с ними базовый лук не составит никакого труда, но когда речь идет об ультрамодных сочетаниях, лучше обратиться к опыту звезд стритстайла. Присмотритесь к этим трендовым образам, в которых собраны все главные тенденции осени.

С юбкой длины миди

Джемпер или свитер и юбка-миди - беспроигрышное сочетание. А чтобы сделать его более интересным, отдавайте предпочтение коже. Черная кожаная юбка и уютный нюдовый трикотаж составят необычное сочетание, которое останется дополнить лишь миниатюрной сумкой на цепочке и ботильонами с острым мысом.

Тотал-лук в шоколадном оттенке

Вещи из кожи шоколадного оттенка - один из главных трендов этой осени. Можно выжать из этого тренда максимум и составить из подобных вещей тотал-лук, разбавив его свитером глубокого коричневого цвета. Дополните его кожаной юбкой длины миди, тренчем и, конечно, сапогами на устойчивом каблуке.

С вельветовыми брюками

Этой осенью рисмотритесь к трендовым укороченным свитерам - с разрезами или без. Комбинируйте их с вельветовыми брюками высокой посадки. Выбирайте модели с защипами, акцентирующие внимание на талии и подчеркивающие фигуру. Что касается цветов, то предпочтение лучше всего отдавать приглушенным каштановым и песочным оттенкам.

Акцентные сапоги

Чтобы разбавить лук в коричневых и бежевых оттенках, можно лишь дополнить его акцентной обувью. Осенью задача осложняется, ведь найти красивые и при этом практичные сапоги не так-то просто. Присмотритесь к парам с декоративной цепью. Подобную модель можно найти в новой коллекции Alevi. А дополнить лук лучше всего темно-коричневыми кюлотами и миниатюрным тоутом.

Необычный костюм-двойка

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