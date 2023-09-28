28 сентября 2023

28 сентября 2023 14:20

Dark coquette — новый стиль, который захватывает соцсети и подиумы

John Galliano осень-зима 2007/08

Тикток-тренды окончательно вышли из-под контроля. Новые "-коры" и "эстетики" появляются буквально ежедневно, а старые пропадают с горизонта так же быстро, как еще недавно набрали популярность. Но это вовсе не значит, что за ними совсем уж нет никакого смысла следить. Скорее стоит просто включать внутренний фильтр и разделять, чему стоит уделить внимание, а что можно и проигнорировать. Потому что среди всех этих бесконечных микротрендов находятся и те, которые как минимум любопытны. А то и вовсе заслуживают того, чтобы пересмотреть собственный стиль. В конце концов, среди всех "эстетик" можно просто найти ту, которая больше всего соответствует вашим представлениям о прекрасном - и придерживаться ее. Иными словами, стилей много, но среди них точно найдется именно ваш. Сегодня расскажем о новом тренде, который уже захватывает тикток и подиумы - и имеет все шансы войти в вашу жизнь. Он называется Dark coquette.

Rodarte осень-зима 2023/24

Rodarte осень-зима 2023/24

Что он из себя представляет? По сути дела, это микс двух стилей, которые уже набрали популярность в соцсетях - coquette aesthetic и Wednesday-core. Или, проще говоря, более темная и даже мрачноватая версия "стиля кокетки". У него dark coquette позаимствовал совокупность всех самых кокетливых и подчеркнуто девичьих вещей, приемов и элементов. А именно - корсетов, бантов в волосах и на одежде, кружева, жемчуга, высоких гетров и чулок. А вот от "стиля Уэнсдей" этот тренд взял готическое настроение и темную цветовую гамму. В итоге получился нарочито женственный, но при этом темный стиль, где кокетство встречается с готикой. И это, пожалуй, самый радикальный ответ на еще недавно захвативший все вокруг "барбикор" с его нарочитой жизнерадостностью. В конце концов, времена нынче не самые радужные - и темная эстетика соответствует им куда лучше. Что, впрочем, не лишает ее романтики. Наглядные подтверждение ищите в актуальных коллекциях Marc Jacobs, Simone Rocha, Sandy Liang и многих других.

Simone Rocha осень-зима 2023/24

SANDY LIANG осень-зима 2023/24

Marc Jacobs осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 903
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 155
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 453
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 049
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 908
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 576
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 682
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 086
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 183
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 463
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье