Dark coquette — новый стиль, который захватывает соцсети и подиумы

Тикток-тренды окончательно вышли из-под контроля. Новые "-коры" и "эстетики" появляются буквально ежедневно, а старые пропадают с горизонта так же быстро, как еще недавно набрали популярность. Но это вовсе не значит, что за ними совсем уж нет никакого смысла следить. Скорее стоит просто включать внутренний фильтр и разделять, чему стоит уделить внимание, а что можно и проигнорировать. Потому что среди всех этих бесконечных микротрендов находятся и те, которые как минимум любопытны. А то и вовсе заслуживают того, чтобы пересмотреть собственный стиль. В конце концов, среди всех "эстетик" можно просто найти ту, которая больше всего соответствует вашим представлениям о прекрасном - и придерживаться ее. Иными словами, стилей много, но среди них точно найдется именно ваш. Сегодня расскажем о новом тренде, который уже захватывает тикток и подиумы - и имеет все шансы войти в вашу жизнь. Он называется Dark coquette.

Что он из себя представляет? По сути дела, это микс двух стилей, которые уже набрали популярность в соцсетях - coquette aesthetic и Wednesday-core. Или, проще говоря, более темная и даже мрачноватая версия "стиля кокетки". У него dark coquette позаимствовал совокупность всех самых кокетливых и подчеркнуто девичьих вещей, приемов и элементов. А именно - корсетов, бантов в волосах и на одежде, кружева, жемчуга, высоких гетров и чулок. А вот от "стиля Уэнсдей" этот тренд взял готическое настроение и темную цветовую гамму. В итоге получился нарочито женственный, но при этом темный стиль, где кокетство встречается с готикой. И это, пожалуй, самый радикальный ответ на еще недавно захвативший все вокруг "барбикор" с его нарочитой жизнерадостностью. В конце концов, времена нынче не самые радужные - и темная эстетика соответствует им куда лучше. Что, впрочем, не лишает ее романтики. Наглядные подтверждение ищите в актуальных коллекциях Marc Jacobs, Simone Rocha, Sandy Liang и многих других.

thesymbol.ru