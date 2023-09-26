Каре-бабочка — идеальная осенняя стрижка, которая не требует сложной укладки

Всовременном ритме жизни бывает сложно найти время на ежедневную укладку волос и сложный макияж. Именно поэтому актуальные тенденции стремятся к максимальной естественности. И если в случае с макияжем мы часто можем ограничиться лишь парой взмахов туши и блеском для губ, то со стрижками все несколько сложнее. Многие из них выглядят действительно эффектно только после долгой тщательной укладки. К счастью, на модной арене появляется все больше "умных" стрижек, от укладки которых можно отказаться без потери эффекта. Одна из таких стрижек - каре-бабочка. Рассказываем, чем она отличается от других форм боба и кому она подойдет (спойлер: абсолютно всем).

Вы наверняка уже слышали о любимой француженками стрижке-бабочке - легкой объемной стрижке, идеально подходящей для волос любой длины. Каре-бабочка выполняется по такому же принципу, но только на коротких волосах. За несколько недель стрижка стала настоящим хитом в TikTok: ролики с хэштегом #butterflybob суммарно набрали более 400 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает расти. Пользователи сети полюбили стрижку не только за красивый внешний вид, но и за ее неприхотливость в уходе.

Итак, что же из себя представляет каре-бабочка? Это каскадный боб, с большим количеством "слоев". Они не слишком тонкие, не слишком плотные, а перепад длины между ними минимальный. За счет этого волосы сохраняют естественный объем и упругость даже без сложной укладки. Вы можете попросить мастера добавить более резкую "лесенку" у лица илл, наоборот, на основной части волос. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Прямым волосам стрижка придаст необходимые объем и легкость, а волнистым и кудрявым - текстуру и более очерченный упругий завиток. Ну а если вы все-таки захотите как-то по-особенному уложить волосы, вам не понадобятся специальные навыки. Просто добавьте немного средства для прикорневого объема и высушите волосы на диффузор или просто феном с использованием щетки-браш.

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