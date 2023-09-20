Всего одна деталь: какие пальто будут самыми модными этой осенью

Некоторые дизайнеры чувствую модную повестку так тонко, что ухитряются задавать тренды, которые остаются актуальными еще несколько сезонов подряд. Они буквально предвосхищают то, что станет очевидно для всех остальных лишь спустя какое-то время. Одной из таких марок оказалась Toteme. Она стремительно ворвалась в число фаворитов фэшн-инфлюенсеров и героинь стритстайла несколько лет назад - и с тех пор не покидает эту высшую лигу. Команда шведской марки под руководством инфлюенсера Элин Клинг не только опередила всех с трендом на "тихую роскошь", но и определила еще год назад, как будет выглядеть самое модное пальто этой осени. И для этого достаточно всего одной детали. О чем же идет речь?

В прошлом осенне-зимнем сезоне у шведского бренда вышло пальто со "встроенным" в воротник шарфом, который можно обмотать вокруг шеи, а можно оставить небрежно свешиваться с плеча. Оно также было дополнено контрастной бахромой. Год назад буквально все самые прогрессивные модницы одномоментно обзавелись этой моделью и щеголяли в ней во время Недель моды и после их окончания, постоянно публикую свои выхода в соцсетях. Так вещь стала вирусной. А у других брендов появилась задача предложить какие-то альтернативы. Первые появились еще год назад, но по-настоящему из рога изобилия они посыпались лишь сейчас. На сегодняшний момент похоже пальто есть почти у всех марок - от люкса до масс-маркета. Чем они хороши? Во-первых, это практично. Такая покупка позволит не думать о том, какой же шарф подобрать к верхней одежды. И идеально защитит от ветра и холода. А еще это просто очень красиво и необычно, ведь такая деталь кроя добавляет образу изюминку. Ищите нечто подобное у Hermes, Acne Studios, Altuzarra и The Row.

thesymbol.ru