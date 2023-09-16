16 сентября 2023

16 сентября 2023 16:49

Одежда как инструмент: как одеться, чтобы чувствовать себя уверенно

Max Mara осень-зима 2023/24

Казалось бы: последнее, что нам нужно в это постковидное время, это деловая одежда. Многие продолжают работать удаленно - а те, кто вышли в офис, стали заметно расслабленнее одеваться. На смену строгим костюмам, юбкам-карандашам и лодочках на шпильках во многих компаниях пришли оверсайз-рубашки, брюки на резинке (или даже джинсы, что раньше было немыслимо) и балетки. И еще недавно казалось, что вернуться в тиски привычной офисной одежды мы уже не сможем и не захотим. Но как бы не так. Оказалось, что архетип бизнесвуман так живуч, что не имеет шансов выйти из моды окончательно и бесповоротно. А поддаются его очарованию даже те, у кого нет нужщы соблюдать офсиный дресс-код. В прошлом году в тиктоке даже завирусился "офискор" - тренд, построенный на интерпретациях офисного стиля. И в этом сезоне он благополучно проник на подиум.

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Sacai осень-зима 2023/24

Power dressing во всем многообразии его интерпретаций красной линией проходит через ключевые коллекции сезона. Во многом это произошло из-за "тихой роскоши", которая диктует тотальный минимализм - а офисный стиль отлично подходит под эти требования. Так, "плечистые" жакеты и юбки-карандаши мы отметили на показах Saint Laurent и Versace. Платье, явно вдохновленное строгой мужской рубашкой - на шоу Louis Vuitton. Многочисленные вариации на тему брючных костюмов - у Max Mara, The Row, Jason Wu и кого только не. Нашлось место даже галстукам: их мы заприметили у Alexander McQueen и Dolce & Gabbana. В общем, самый модный типаж осени - это героиня Мелани Гриффит в фильме "Работающая девушка". Сильная, независимая и безукоризненно стильная.

Versace осень-зима 2023/24

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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