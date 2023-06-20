Шорты + костюмный жилет — самое модное летнее комбо на все случаи жизни

Костюмный жилет - один из главных трендов сезона. Еще каких-то 30-40 лет назад мы не могли даже подумать, что элемент традиционно мужского костюма-тройки сможет не только гармонично вписаться в женский гардероб, но и укрепиться в нем в статусе классики. Носить костюмный жилет можно круглый год и далеко не только в составе костюма, однако самым удобным и универсальным сочетанием на лето станет жилет с шортами. Рассказываем, как носить их в этом сезоне.

Шорты - отличная вещь для жаркого лета. В них комфортно даже при высоких температурах, они не стесняют движений и легко вписываются в гардероб. Единственный минус - сочетание шортов, например, с майкой или футболкой многим кажется слишком пляжным для города. С костюмным жилетом такой проблемы не будет. Даже если вы решите комбинировать его не с такими же костюмными, а, например, с джинсовыми шортами, строгий крой верха сделает лук целиком подходящим для самых разных случаев.

Носить костюмный жилет можно разными способами. В этом сезоне особенно популярно надевать его прямо на голое тело вместо топа. Это отличный вариант для жаркой погоды, особенно если вы выберете жилет из льна или тонкого хлопка. Впрочем, с майками и футболками он будет смотреться ничуть не хуже. Шорты тоже подойдут любые: от коротких джинсовых до строгих бермудов - все зависит от ваших предпочтений и от того, куда вы собираетесь в этом наряде. С обувью все тоже довольно просто: подойдет все - от кроссовок до босоножек на шпильке.

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