Как выглядят самые модные костюмные жилеты?

Костюмный жилет - трендовая вещь, которая постепенно, сезон за сезоном, становится базой гардероба. Но не все до конца понимают, с чем его носить. Подойдет ли жилет к джинсам? А к юбке макси? А должны ли брюки быть того же цвета? Отвечаем на все волнующие вас вопросы - и показываем 5 готовых образов с костюмным жидетом, которые легко повторить.

С костюмом

Самый логичный вариант - носить жилет с брючным костюмом. В качестве костюма-тройки. Дополнить такой строгий образ можно белой рубашкой и самым модным аксессуаром следующего сезона - галстуком. Можно, впрочем, придерживаться и более провокационного подхода, надев жилет на голое тело. Осталось только выбрать: лоферы или шпильки?

С джинсами и лонгсливом

Более расслабленная версия - с джинсами и облегающим лонгсливом из тонкой ткани. Главное чтобы джинсы были прямого или объемного кроя: именно это поможет добиться нужного силуэта - слегка маскулинного, но не грубого.

С брюками карго

Два тренда в одном: брюки карго + жилет. Это еще более расслабленное комбо: небрежные карго помогут "сбить спесь" со строгого жилета. Носите это сочетание с мюлями на шпильках или массивными ретро-кроссовками.

С юбкой макси

Можно ли носить жилет с юбкой? Конечно! Элегантнее всего он будет смотреться с макси - особенно если она выполнена из такой же ткани. Сверху можно также накинуть жакет - но только если вы хотите придать образу строгости.

С пижамными брюками

А как насчет пижамных брюк? Почему бы и нет! Даже с таким расслабленным предметом гардероба строгий жилет от костюма-тройки смотрится безупречно. Особенно если дополнить это сочетание жакетом или пальто, которые уравновесят детали образа.

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