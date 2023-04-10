Как носить юбки и платья с обувью без каблука?

Совместима ли обуви без каблука с юбками и платьями? Кто-то скажет, что нет. Мы уже уверенно заявляем: да! Здесь, как и во всем, просто важно следить за пропорциями, а также соотношением длин и объемов. Вот 5 готовых решений, которые убедят вас, что к любимой юбке подходят не только высокие шпильки.

Мини + массивные "мужские" ботинки

Мини - длина, которая требует массивной обуви. И если говорить о моделях на плоском ходу, то лучше всего подойдут варианты на грубой, толстой подошве. И это могут быть не только "мужские" ботинки на шнуровке, но и лоферы, и челси, и кроссовки. Все зависит от вашего настроения и общей стилистики образа.

Миди + сапоги

К юбкам длины миди (особенно узким, например, силуэта "карандаш") отлично подходят сапоги. Главное правило: они должны быть достаточно длинными, чтобы не оставлять большого зазора между подолом юбки и голенищем сапога. В противном случае ноги будут выглядеть непропорционально короткими по сравнению с туловищем. Также приветствуются модели с острым мысом или на массивной подошве: они помогут зрительно удлинить ноги и добавить вам роста.

Макси + "тракторная" подошва

Обувь на грубой "тракторной" подошве смотрится гармонично не только с мини, но и с макси. Особенно на контрасте с женственными платьями из летящих тканей. Подойдут любые модели - от лоферов до кроссовок. Плюс макси в том, что эта длина не чувствительна к высоте обуви - а значит, допускает любые эксперименты.

Плиссированная юбка + высокие ботинки на шнуровке

Классика жанра: игра контрастов. Женственная юбка-плиссе длины миди или мидакси (нечто среднее между миди и макси) отлично смотрится с грубыми гранжевыми ботинками на высокой шнуровке. Лучше всего, если ботинок достаточно высокий, чтобы подол юбки закрывал верх голенища: так силуэт будет более цельным.

Макси + балетки

Балетки - недооцененная обувь на плоском ходу. Хотя бы потому что многие думают, что они хорошо смотрятся только с джинсами или брюками. Но нет: в образах с юбками и платьями им тоже есть место. Особенно если речь идет о длине макси. Продолжите "балетную" тему пышной летящей юбкой, похожей на пачку: балеткор все еще в моде.

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