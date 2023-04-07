4 альтернативных способа носить джинсы с обувью на каблуке

Джинсы - незаменимая база повседневного гардероба. И носить их, в первую очередь, мы привыкли с удобной обувью, вроде кроссовок или лоферов. Тем не менее, ничуть не хуже джинсы смотрятся с обувью на каблуке. Главное - правильно ее подобрать. Мы выбрали 4 самых модных альтернативных способа носить джинсы с обувью на каблуке.

C лодочками

Самая неожиданная комбинация из категории "сочетание несочетаемого": на первый взгляд она может показаться странной: все же вещи слишком разные и носить их в одном аутфите мы попросту не привыкли. Тем не менее, именно этот контраст добавляет особого шарма. Ну а если джинсы будут с высокой талией и достаточно длинными, то в паре с лодочками на шпильке значительно удлинят ноги визуально.

С ботильонами

С джинсами ботильоны на каблуке смотрятся ничуть не хуже, чем с брюками. Фасон джинсов можно выбирать любой: узкие, широкие, укороченные или даже рваные - любые из них будут здорово смотреться с ботильонами. Ну а чтобы вещи хорошо сочетались по стилю, обувь лучше выбирать минималистичного дизайна и базовой расцветки.

Со слинг-бэками

Туфли-слингбэки - наша любимая обувь для второй половины весны и лета. Они красивые, удобные, а нога в них всегда смотрится изящно. Носить слингбэки можно не только с платьями и юбками А-силуэта, но и с джинсами. Впрочем, к такой обуви подойдет не любой фасон: лучше всего будут смотреться прямые или чуть зауженные джинсы.

С босоножками

Прежде чем окончательно переодеться в шорты и летящие платья, в конце весны и в начале лета мы еще будем носить джинсы. Правда для закрытой обуви уже будет слишком жарко, так что на помощь придут босоножки. С джинсами лучше всего будут смотреться минималистичные модели со множеством тонких ремешков либо, наоборот, массивные пары на высокой танкетке, в лучших традициях стиля нулевых.

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