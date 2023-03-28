Афганское пальто — верхняя одежда с мехом, которая никогда не выйдет из моды

Ксередине зимы все привычные варианты теплой верхней одежды уже успевают наскучить. Все пуховики, дубленки, утепленные пальто и даже шубы надеты не один раз и перестали радовать. А необходимость в них не то что не отпала - судя по тому, как стремительно опускается столбик термометра, она только растет. К счастью, все-таки есть альтернативы. В этом сезоне, например, модницы особенно полюбили "афганские" пальто в духе 70-х, которые станут заменой наскучившим пуховикам и дубленкам. Что это такое и откуда взялась эта вещь?

"Афганское" пальто - это верхняя одежда, дополненная отделкой из пушистой овчины на рукавах и вороте, иногда - еще и вдоль застежки. Впервые они вошли в моду в 70-е, на волне движения хиппи и популярности всего этнического. Первыми такие пальто привезли из Индии главные трендсеттеры того времени - легендарные "Битлы". Поклонники группы захотели себе такую же - и родился новый тренд. Такие пальто могут делаться из замши, бархата, шерсти и даже гобеленов. В эпоху хиппи их украшали еще и богатой этнической вышивкой, но современные дизайнеры избегают такого декора.

Но свободные 70-е - не единственное время, когда эти пальто были в тренде. Второй всплеск популярности эта верхняя одежда пережила в нулевые. Популярный тогда стиль бохо вернул в моду многие приметы прошлого, в частности - всякого рода этнику. И поскольку сегодня он переживает свое возрождение, модницы активно носят все, что с ним связано. Отсюда и возврат к "афганским" пальто. Правда, теперь уже их принято носить не с джинсами и брюками клеш, а с более трендовыми карго, брюками на низкой посадке, кроп-топами, яркими сумками и ботильонами на каблуках. Бохо образца 2023-го - еще более эклектичное, чем в нулевых. И это здорово, ведь обладать свободой выбора всегда приятно.

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