13 марта 2023

13 марта 2023 16:30

Больше никаких белых футболок - этой весной они должны быть с принтами

Футболка - маст-хэв любого гардероба, без которого невозможно обойтись на протяжении всего года. И если зимой мы чаще надеваем их для тепла в качестве дополнительного "слоя" под свитер или кардиган, то весной футболки наконец-то становится видно, поскольку они превращаются в полноценную часть образа. С джинсами, классическими брюками и даже юбками мы, как правило, комбинируем однотонные футболки: их легко вписать в любой образ, да и подходят они абсолютно всем. Однако в этом сезоне им на смену придут смелые модели с яркими принтами. Рассказываем, как выбрать и как носить самую модную футболку сезона. 

Начнем с того, что футболка с принтом - это один из самых простых, но эффективных способов для самовыражения. На ней может быть изображен ваш любимый персонаж из фильма (или мультика), картина, фотография, любой ироничный рисунок или надпись, а может - громкое заявление, с которым мы давно хотели выступить, но никак не решались. Достаточно вспомнить легендарные "говорящие" футболки Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, которые они нередко носили в нулевых. Безусловно, лучше всего принты смотрятся на белых футболках: такой фон привлекает больше внимания к содержанию, да и интегрировать футболку в образ будет проще. Тем не менее, не стоит списывать со счетов и яркие модели: главное, чтобы цвет футболки хорошо сочетался с остальными вещами в аутфите. Ранней весной носите поверх футболки с принтом бомбер, куртку из денима, объемный жакет или кожаную куртку оверсайз - в офис, может, так идти не стоит (хотя здесь все зависит от дресс-кода), а вот для встречи с друзьями или пятничной вечеринки он подойдет идеально. 

thesymbol.ru


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