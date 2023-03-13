Устали от нюда? Посмотрите на любимый весенний маникюр Хейли Бибер - ВИДЕО

За последний год Хейли Бибер стала главной законодательницей маникюрных трендов. Все началось с "глазированных" ногтей, моду на которые звезда вела в середине прошлого года, вместе "глазированными" кожей, глазами и губами. Минималистичное сияющее, словно глазурь пончика, покрытие получило негласное название "маникюр Хейли Бибер" и по статистике стало самым популярным среди клиентов салонов красоты по всему миру. В начале 2023 года его сменили не менее минималистичные румяно-розовые ногти, но Хейли (как и, честно признаться, мы все) явно устала от незаметного маникюра и решила добавить в свой бьюти-образ ярких красок. На прошлой неделе звезда поделилась фотографией с ярко-желтым маникюром, который стал главным хитом буквально за несколько дней.

Несмотря на то, что сама Хейли подписала фото маникюра эмодзи в виде лимона, в сети он получил известность под названием buttercup nails или "ногти-лютики" - интернет-пользователям цвет покрытия напомнил именно эти яркие весенние цветы. Вне зависимости от того, как вы будете называть этот маникюр, его однозначно стоит примерить прямо сейчас. Ведь что поднимет настроение лучше "солнечного" дизайна, когда за окном сплошная серость и слякоть. Вариантов исполнения традиционно великое множество - это может быть простое однотонное покрытие, как у Хейли, цветной френч, абстракция, геометрия или даже рисунки тех самых желтых цветочков-лютиков. Так что скорее записывайтесь в ближайшее окошко к вашему мастеру маникюра и поднимайте себе настроение при помощи этого весеннего дизайна.

thesymbol.ru