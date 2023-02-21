Леггинсы — замена брюкам? Да, если их правильно носить - ФОТО

Многие девушки недооценивают леггинсы, воспринимая их исключительно в качестве одежды для спортзала. И зря: они могут быть полноценной заменой брюкам - убедиться в этом можно на примере героинь стритстайла. Главное - правильно подобрать модель. Вот 5 вариантов, которые точно приживутся в вашем гардеробе.

С завязками и молниями

Леггинсы с завязками и молниями в последние пару лет стали завсегдатаями гардеробов стильных девушек. Всего одна маленькая деталь придает этой базовой вещи абсолютно другое настроение. Смотрятся они одинаково здорово с любой обувью - хоть с кроссовками, хоть с туфлями на каблуках. Приятный бонус: вертикальные разрезы, создаваемые молниями, визуально удлиняют ноги и делают их буквально бесконечными.

Со штрипками

Еще одна вариация того же силуэта - леггинсы со штрипками. Эта позаимствованная у спортивных брюк деталь не только работает в качестве акцента, но и обеспечивает более плотную посадку. Возьмите на заметку стилистический прием героинь стритстайла: если вы надеваете такие леггинсы с обувью на каблуках, то каблуки можно продеть в штрипки.

Классические

Большинство девушек выбирает классические черные леггинсы, но на них цветовая палитра не заканчивается. Коричневый и серый цвета не менее универсальны в сочетаниях: они здорово смотрится со всеми оттенками, но особенно - с яркими, даже неоновыми. Впрочем, пастельные тона тоже будут здорово их оттенять.

Нарядные

Еще одно небанальное решение: леггинсы можно использовать и в торжественных выходах. Для этого нужно выбирать нарядные опции, например, с вышивками и сияющими кристаллами, как на весенне-летнем шоу Dolce & Gabbana, или же полностью усыпанные пайетками.

Трикотажные

Оригинальным решением станет и необычный выбор фактуры. Например, вместо стандартной лайкры можно выбрать леггинсы из трикотажа. Они сразу добавят образу расслабленного шика - особенно если носить их с контрастными по настроению вещам. Например, строгими жакетами "мужского" кроя или соблазнительными топами с глубокими вырезами.

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