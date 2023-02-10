Дизайнеры превратили белую рубашку в главный хит сезона

Среди бесконечных трендов, сменяющих друг друга с невероятной скоростью, всегда остаются вещи, не теряющие своей актуальности никогда. В их числе - классические белые рубашки. Их женщины успешно "позаимствовали" у мужчин еще в прошлом столетии, и с тех пор они остаются вещью "на все времена". Однако в этом сезоне дизайнеры решили полностью переосмыслить этот привычный предмет гардероба, превратив его в один из главных трендов.

"Белая рубашка умерла, да здравствует белая рубашка!" - эта фраза отлично описывает последние весенне-летние коллекции. Белые рубашки, внешний вид которых не менялся годами, если не десятилетиями, теперь превратились в комбинезоны, приобрели жесткий каркас, множество драпировок и даже капюшоны. Одним словом, классический прообраз остается узнаваем, однако теперь он облачен в совершенно иную форму.

Рубашка-комбинезон белого цвета стала одной из ключевых вещей в весенне-летней коллекции Prada. Верхняя ее часть ничем не отличается от привычной нам рубашки - на месте и все пуговицы, и отложной воротник, и манжеты на пуговицах. Она плавно перетекает в зауженные брюки длиной до щиколотки. На подиуме такой комбинезон предлагалось носить с туфлями Мэри-Джейн на устойчивом каблуке и длинным серым пиджаком. Похожий комбинезон нашелся и у Ann Demeulemeester: вместо узких брюк рубашка плавно перетекала в модные в этом сезоне puddle pants.

Питер Мюлье решил соединить классическую рубашку с, пожалуй, самым узнаваемым элементов из архивов Alaïa - капюшоном. Именно он украшал легендарные платья авторства Аззедина Алайи, которые в 80-е так любила Грейс Джонс. К слову, такую рубашку к повседневной носке адаптировать гораздо проще, чем тот-же кэтсьют Prada: отличную пару ей составит юбка карандаш или пара классических брюк. Не менее интересная вариация нашлась у Valentino: в полурасстегнутом состоянии белая рубашка будто застыла поверх облегающего боди телесного цвета, формируя очень эффектный силуэт. Особенно в сочетании с шелковой юбкой в стиле new look. Одним словом, тренд можно интерпритировфать очень по-разному, так что каждый сможет найти свой уникальный способ носить "новую белую рубашку", гармонично вписав ее в гардероб.

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