13 декабря 2022

13 декабря 2022 11:15

Волнующие изгибы: Ирина Шейк в съемке Zara

Волнующие изгибы: Ирина Шейк в съемке Zara

Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании испанского бренда Zara. 36-летняя российская модель примерила лаконичные платья из новой коллекции марки. Кадры получились очень стильные.

На одном из фото Ирина позирует в ассиметричном топе с открытым плечом и узкой юбке, на другом - в макси-платье с открытой спиной, на третьем - в узком платье с необычной зоной декольте.

Минималистичные образы удачно дополнила строгая укладка и естественный макияж. Волосы стилист собрал в необычный низкий пучок в виде узелка. "Влажный" макияж отлично подчеркнул естественную красоту модели.

Волнующие изгибы: Ирина Шейк в съемке Zara

Волнующие изгибы: Ирина Шейк в съемке Zara

elle.ru


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