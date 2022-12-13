Волнующие изгибы: Ирина Шейк в съемке Zara

Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании испанского бренда Zara. 36-летняя российская модель примерила лаконичные платья из новой коллекции марки. Кадры получились очень стильные.

На одном из фото Ирина позирует в ассиметричном топе с открытым плечом и узкой юбке, на другом - в макси-платье с открытой спиной, на третьем - в узком платье с необычной зоной декольте.

Минималистичные образы удачно дополнила строгая укладка и естественный макияж. Волосы стилист собрал в необычный низкий пучок в виде узелка. "Влажный" макияж отлично подчеркнул естественную красоту модели.

elle.ru