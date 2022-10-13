5 элегантных идей маникюра для этой осени - ФОТО

Монохромный, оригинальный французский маникюр, акценты с минималистичным дизайном, тонкие волны или естественный перламутровый стиль... Есть так много способов, которыми нейл-арт позволяет нам разнообразить простые ногти, что иногда мы не знаем с чего начать. Идеи ниже помогут вам вдохновиться и не запутают, ведь их всего пять, легко будет выбрать подходящий дизайн для своего следующего осеннего маникюра!

Ориентируясь на тренды маникюра осени 2022 делаем несколько выводов: хитом в этом году будут оранжевые, красноватые и коричневые цвета; волны по-прежнему будут присутствовать во множестве дизайнов; осенние цвета продолжают оставаться очень модными. Но, возможно мы упустили из виду оттенок, с которым мы хорошо знакомы - и мы не говорим о нашумевшем темно-бордовом, сегодня речь идет о темно-синем. Это оттенок, который каждый раз, когда приходит осень, вторгается в наши гардеробы и косметички, наполняя все изысканностью и элегантностью.

- 20 идей маникюра, которые нельзя упускать из виду этой осенью!

Темно-синий добавляет маникюру только одно: утонченность, но этого вполне достаточно, чтобы сделать выбор в его пользу. Просмотрите эти 5 идей маникюра для холодных месяцев, чтобы вдохновиться при создании новых синих дизайнов. Вы найдете их во всех версиях актуальных трендов.

1. Монохромные ногти - лучший выбор для тех, кто любит простоту

2. Маникюр с блестками особенно популярен в это время года

3. Идеально подходит для тех, кто хочет выйти из монотонности и придать маникюру немного стиля

4. Включение небольших минималистичных акцентов на наших ногтях - это отличная идея

5. Осмельтесь смешать такие противоположные цвета, как молочный и темно-синий в одном маникюре

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