Минус десять лет: какой макияж старит и молодит

Макияж похож на магию: он способен скрыть последствия бессонной ночи, стресса, стереть пару десятков лет с лица или добавить возраста, когда нужно быть строже и серьезнее. Словно волшебные зелья, тени, тушь, румяна и помада могут изменить настроение и помочь достичь цели.

Правда, для этого нужно умело пользоваться косметикой, иначе есть риск выглядеть не только неопрятно или непривлекательно, но и гораздо старше, чем есть на самом деле.

Чтобы макияж скрывал возрастные изменения и добавлял лицу свежести, стоит запомнить пару нехитрых правил, которыми пользуются визажисты.

Тональный крем

Старит: Плотные текстуры призваны скрыть раздражения, акне, покраснения на коже, они отлично работают на фотосъемках, но в реальной жизни такая тональная основа заставит вас выглядеть значительно старше. Частички крема плотного крема довольно тяжелые, они забиваются в морщинки и подчеркивают их.

Молодит: Если хочется выглядеть свежей и юной, в качестве основы можно использовать легкие тональные флюиды с увлажняющими компонентами. Во-первых, такие крема ложатся на кожу невесомой вуалью, не забиваются в поры и морщинки, поэтому лицо кажется более гладким. Во-вторых, чаще всего у флюидов влажный сатиновый финиш, который смотрится гораздо естественнее на коже.

Контуринг

Старит: Нет, не бойтесь, отказываться от скульпторов для лица, чтобы выглядеть моложе, не придется. Речь идет лишь об интенсивном контуринге в стиле Ким Кардашьян. Да, он был на пике популярности около десяти лет назад, но сейчас все изменилось: резкие линии делают лицо слишком неестественным и добавляют возраст.

Молодит: В качестве альтернативы скульпторам для лица используйте шиммерные бронзеры, они создадут рельеф не хуже, но смотрятся куда естественнее. Наносят этот продукт пушистой кистью на выступающие части лица, создавая эффект легкого загара. Можно пройтись бронзером и по скуловой впадине, но едва прикасаясь к лицу, чтобы создать легкую тень, а не нарисованную полосу.

Румяна

Старит: Визажисты считают румяна главным козырем макияжа, они могут скрыть следы усталости, сделать лицо визуально моложе и стройнее. Но иногда холодные оттенок может сыграть злую шутку, его без опасений стоит использовать лишь молодым девушкам. Более зрелым дамам специалисты советуют выбирать теплые тона румян, персиковые, розоватые.

Молодит: Идеальный оттенок румян - кораллово-розовый, он выглядит отлично и на блондинках, и на брюнетках и очень освежает. Наносить их стоит на скуловую косточку, отступив от крыльев носа около трех сантиметров. Можете растушевать продукт даже на нижнее веко, этот прием сотрет несколько лет. Затем дотроньтесь кистью до кончика носа и висков - вы будете выглядеть отдохнувшей и свежей.

Тени

Старит: Темные матовые тени могут добавить несколько лет, но не менее коварны сияющие продукты с частичками крупного помола. Они забиваются в морщинки и подчеркивают появившийся с возрастом рельеф.

Молодит: Спокойные оттенки отлично смотрятся в возрастном макияже, а если хочется сиять - выбирайте продукт с шиммером мельчайшего помола, сатиновые тени можно использовать и в повседневном, и в вечернем макияже.

Стрелки

Старит: Графичные стрелки выглядят хорошо на веках без морщинок и нависаний, если же на глазах появились первые признаки возраста, глянцевая резкая линия подчеркнет и лучики в уголках, и неровности кожи.

Молодит: Растушеванная стрелка, которая дымкой подчеркивает линию роста ресниц, заставляет глаза выглядеть более распахнутыми и яркими, а еще они отлично скрывают первые морщинки.

Помада

Старит: Темная матовая помада с четким контуром выглядит сексуально, но привлечет слишком много внимания к морщинкам и заломам на лице.

Молодит: Глянцевые продукты спокойных оттенков с шиммером сделают губы более полными, а это один из признаков молодости и здоровья.

Womanhit.ru