От теплых бейсболок до дутых панам: стильные головные уборы на осень - ФОТО

В детстве мы стягивали с себя шапки, как только родители скрывались за горизонтом, и обещали себе, что не будем носить их, когда вырастем. Не тут-то было! Теперь поиск идеального головного убора превратился в настоящую модную охоту, для которой нужна сноровка. Чтобы упростить задачу, мы собрали главные тренды сезона, а для вдохновения - образы звезд и инфлюенсеров во главе с Джиджи Хадид, Рианной, Эльзой Хоск и Хейли Бибер.

Мы выбрали стильные головные уборы из актуальных коллекций, которые претендуют на место в вашем wish-листе. Здесь - панамы всех мастей: от дутых до фетровых, бейсболки, бини и капор цвета конфет. Модная практика

Панамы с фактурой Teddy Bear в этом году снова с нами, поэтому самое время сделать пометку в списке покупок. Обратите внимание на светлые оттенки - капучино, молоко, пудровый розовый. Или создавайте брутальные образы с черными панамами и акцентными золотыми украшениями, как это делает Рианна (листайте фотогалерею).

Пока все с трепетом ждали в Instagram Елены Перминовой фото новорожденного Саши, мы заметили любопытную вещь: референс для фото в панаме модель взяла у Эльзы Хоск. Видите сходство?

Эльза Хоск и Елена Перминова. Фото: Instagram @hoskelsa / Instagram @lenaperminova

Еще одна вариация на тему панамы - дутая. В ней не страшны любые осенние капризы, а главное - она впишется в любые образы. Обратите внимание на модели с регулируемыми завязками или фиксирующим шнуром на тулье, чтобы головной убор не улетал в ветреную погоду.

Елена Перминова. Фото: Instagram @lenaperminova

Поклонницы бейсболок могут ликовать: головной убор легко превратить во всесезонный, если правильно выбрать материал. Бренды предлагают модели из фетра, плотной хлопковой пряжи, твида и искусственного меха - на охоту за ними мы рекомендуем отправиться в ближайшее время.

Тина Кунаки. Фото: Globallook

С легкой руки Донателлы Версаче головные платки прочно закрепились в топе тенденций. Будьте уверены, эта история будет длиться долго. Как раз после показа Versace Ирина Шейк прихватила с собой платок из плотного атласа. На осень можно присмотреть варианты из мягкой экокожи или дутые пуховые.

Ирина Шейк с подругой. Фото: Globallook

Классика жанров casual и спортшик - шапки бини, которые давно пришлись по вкусу первым модницам Instagram. Хейли Бибер, например, вписала ее в образ с бомбером из искусственного меха, классическими брюками и кроссовками.