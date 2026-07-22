В мозге обнаружен «природный щит», защищающий от деменции

Болезнь Альцгеймера и родственные ей патологии таупатии развиваются, когда белок тау скручивается в токсичные клубки внутри нейронов. Эти клубки нарушают работу синапсов, убивают нервные клетки и постепенно разрушают когнитивные функции. До сих пор было известно, что белок SORLA защищает мозг от амилоидных бляшек - второго отличительного признака Альцгеймера. Теперь ученые из Института Сэнфорд Бернем Пребис выяснили, что он действует и против тау-патологии. Работа опубликована в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование строилось на скрещивании мышей с повышенной экспрессией SORLA и мышей с тяжелой таупатией. У гибридного потомства накапливалось значительно меньше токсичного тау, а мозговая атрофия оказалась менее выраженной. Белок подавлял гиперфосфорилирование тау - аномальное присоединение фосфатных групп, запускающее образование клубков, - и препятствовал способности уже деформированного тау "засевать" новые агрегаты.

У мышей с высоким уровнем SORLA лучше сохранились синапсы и синаптическая пластичность - способность мозга укреплять нейронные связи в процессе обучения и памяти. Когда SORLA полностью удаляли, картина менялась на противоположную: таупатия прогрессировала быстрее, повреждения были тяжелее.

Анализ активности отдельных клеток выявил перспективную мишень: в отсутствие SORLA резко возрастала активность рецепторов семейства плексин-B в глиальных клетках мозга. Для этого класса рецепторов уже существуют экспериментальные препараты, которые теоретически можно перепрофилировать против таупатий. Авторы планируют следующий этап - пересадку человеческих нейронов в больной мозг мышей, чтобы изучить мутации SORLA в реальной патологической среде.