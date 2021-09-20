20 сентября 2021

отправить статью
Фирменный красный: что показали Bally в новой коллекции <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:42

  • 154
Фирменный красный: что показали Bally в новой коллекции - ФОТО
Как определить состояние здоровья по ногтям <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

10:37

  • 178
Как определить состояние здоровья по ногтям - ФОТО
Паштет из семечек и сладкого перца

Рецепты

09:31

  • 175
Паштет из семечек и сладкого перца

20 сентября 2021 11:42

Фирменный красный: что показали Bally в новой коллекции - ФОТО

В честь своего 170-летнего юбилея бренд выпустил праздничный рекламный кампейн, в котором показали осенне-зимнюю линейку на 2021 год.

Стоит отметить, что основой запуска стал фирменный красный цвет, а также переосмысление сезонных бестселлеров, которые стали визитной карточкой Bally.

В центре внимания коллекции несколько моделей сумок, например, сумка-седло и сумка-ведро, которые стали настоящими трендами осени 2021 года. Кроме того, в линейке есть высокие сапоги с легкой подошвой и шнуровкой, а главными материалами запуска стала классическая гладкая кожа. При этом, аксессуары дополняют стильными комплектами одежды, например, модели позируют в кожаных костюмах, шубах и клетчатых пальто с высокими перчатками.

Womanel.com


Просмотров: 154

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

17 сентября 10:33

  • 885
Аксессуары осени: Karl Lagerfeld выпустили новую коллекцию сумок - ФОТО

Мода

15 сентября 12:41

  • 774
Дивные птицы: Dior исследуют экзотических птиц в новой коллекции для макияжа - ФОТО

Мода

15 сентября 10:27

  • 769
Актриса Дженнифер Энистон запустила свой бьюти-бренд