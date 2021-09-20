Фирменный красный: что показали Bally в новой коллекции - ФОТО

В честь своего 170-летнего юбилея бренд выпустил праздничный рекламный кампейн, в котором показали осенне-зимнюю линейку на 2021 год.

Стоит отметить, что основой запуска стал фирменный красный цвет, а также переосмысление сезонных бестселлеров, которые стали визитной карточкой Bally.

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В центре внимания коллекции несколько моделей сумок, например, сумка-седло и сумка-ведро, которые стали настоящими трендами осени 2021 года. Кроме того, в линейке есть высокие сапоги с легкой подошвой и шнуровкой, а главными материалами запуска стала классическая гладкая кожа. При этом, аксессуары дополняют стильными комплектами одежды, например, модели позируют в кожаных костюмах, шубах и клетчатых пальто с высокими перчатками.

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Womanel.com