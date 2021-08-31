Юбка-карандаш: кому и как носить?

Появившись в гардеробе очаровательных леди еще в середине девятнадцатого столетия, юбки-карандаши и составляемые с их помощью невероятно привлекательные образы не покидают гардероб и по сей день! И, в принципе, удивляться тут особо нечему, ведь это практически универсальная юбка на все случаи жизни! К тому же она одинаково хорошо подходит и низкорослым, и высоким, и стройным, и пышным барышням, и именно в этом и заключается основной феномен юбки-карандаша! А для того, чтобы научиться создавать по-настоящему удачные образы, достаточно просто понять, какой фасон лучше всего подойдет для того или иного случая, и с чем именно надеть такую юбку, чтобы новый образ выглядел уместно и эффектно!



Интересное из истории

Главным прототипом всемирно известной и невероятно популярной модели "юбка-карандаш" стала так называемая "хромая юбка", обязанная своим столь необычным названием исключительно тому, что она достаточно сильно сковывала движения и заставляла представительниц прекрасного пола передвигаться, как будто прихрамывая. Впервые же этот шедевр дизайнерской мысли в нынешнем его облике увидел свет на улочках модных городов в 1910 году, после того, как первая женщина совершила свой полет на аэроплане! Непосредственно перед полетом, чтобы классическое платье барышни случайно не запуталось за винты, его предусмотрительно стянули снизу прочным ремешком. Фотографии этого полета очень быстро обрели поистине небывалую популярность, а образ леди с весьма оригинально закрепленным платьем вдохновил дизайнеров на повтор случайного эксперимента!



С чем сочетать юбку-карандаш?

Изначально наиболее выигрышными считались сочетания юбки-карандаша с различными жакетами и классическими блузками, кроме того, весьма неплохо такие юбки смотрелись и со свободными свитерами. Однако в наши дни варианты сочетаний существенно расширились, и теперь юбку-карандаш можно увидеть не только в составе деловых или классических образов, но и в составе повседневных луков, а также в ярких вечерних или прогулочных комплектах! Правда, при составлении новых образов непременно нужно учитывать и особенности фигуры!





Пышные дамы. Юбка-карандаш - отличная помощница "пышек", ведь она помогает им сформировать "правильный" силуэт, визуально убирая лишний объем там, где он совершенно не нужен, и добавляя его в тех местах, где он был бы весьма кстати. Визуально "облегчить" низ и тем самым создать гораздо более гармоничный силуэт отлично помогают юбки темных оттенков, а скрыть животик и одновременно сконцентрировать внимание на талии помогут модели с завышенной талией. Кроме того, отвлечь внимание от предательски выпирающего животика, а заодно и от слишком объемной попы всегда поможет асимметрия. Юбки длины миди станут лучшим решением для тех дам, которые желают подчеркнуть соблазнительную линию бедер и визуально удлинить ноги, а свободный верх великолепно подчеркивает грудь! Особенно хорошо юбка-карандаш будет сочетаться со всевозможными майками, рубашками и свитерами!

Худенькие и высокие дамы. У стройных женщин юбки-карандаши прекрасно подчеркивают пропорциональность их фигуры, а также осиную талию и впечатляющую длину ног. Правда, в том случае, если неправильно выбрать фасон или же подобрать крайне неподходящий верх, можно добиться совершенно противоположного эффекта, сделав акцент на слишком плоской фигуре и отсутствии аппетитной попки. Причем достичь такого эффекта не составит труда даже в том случае, если ранее подобных недостатков замечено и вовсе не было! Наиболее подходящим для слишком худеньких женщин вариантом будут юбки-карандаши из ярких тканей, с различными рисунками, с асимметричными линиями и с запахом. Отвлечь внимание от слишком плоской попы всегда поможет разрез, а объемный верх или верх со сложной фактурой поможет в мгновение ока сформировать желанную фигуру-часики! Если же в первую очередь хочется подчеркнуть длину ног, на помощь придут удлиненные фасоны с завышенной талией! А чтобы придать фигуре еще большую выразительность, не стоит стесняться водрузить на талию достаточно крупный пояс - сконцентрировав внимание на тоненькой талии, он одновременно будет отвлекать его от прочих недостатков фигуры!





Низкорослые дамы. Женщинам невысокого роста юбка-карандаш поможет сбалансировать силуэт, удлинить ноги и даже добавить роста. Но для того, чтобы добиться именно таких результатов, низкорослым дамам рекомендуется делать выбор в пользу юбок с завышенной талией, разрезом спереди и длиной до колен - только тогда образ получится действительно удачным и впечатляющим! Внимательно в данном случае необходимо подойти и к выбору обуви - наилучшим выбором станет классика, то есть босоножки или туфли-лодочки на каблуке, позволяющие не только визуально добавить роста, но и подчеркнуть красоту как самой юбки, так и всего образа в целом. А вот полусапожки или ботинки надевать однозначно не стоит - они будут скрадывать рост, как бы дробя ноги! Что же касается цвета самой юбки, то наиболее уместной будет классическая цветовая гамма - темно-синяя, белая или черная. Если же хочется приобрести юбку с орнаментом, тот тут не помешает осторожность - полоску лучше выбирать только широкую поперечную либо продольную! И никакой асимметрии или крупных рисунков!



На что еще обратить внимание?

Для того, чтобы юбка-карандаш всегда хорошо сидела, при ее выборе важно не забывать о том, что на моделях правильно подобранного размера ни в коем случае не должно быть заломов, складок или обвисаний. Низ же при этом должен не топорщиться, а аккуратно прилегать к ногам! Слишком сильно перетягивать попу такие юбки тоже не должны, так как основная их задача - слегка облегая фигуру, ненавязчиво подчеркивать аппетитность женских форм. Если же выбор пал на слишком сильно зауженную и достаточно длинную модель, важно проследить за тем, чтобы на ней имелся разрез - именно он будет отвечать в данном случае за удобство движений!





В целом же юбка-карандаш идет всем без исключения представительницам прекрасного пола, так что самое главное в данном случае - просто постараться подобрать модель, крой, ткань и цвет, которые будут выгодно подчеркивать все достоинства фигуры и отлично скрывать имеющиеся недостатки, разумеется, при наличии таковых!

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