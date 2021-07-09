3 модных лайфхака, которым нас научили француженки - ФОТО

Играйте со стереотипами

Береты, тельняшки, свободного кроя джинсы, перчатки и бесконечные шарфы - да, все эти стереотипы уже набили оскомину. И тем не менее берет - самый модный головной убор осени, тельняшка будет в тренде всегда, а о хорошо сидящих джинсах, перчатках и уютных шарфах и говорить нечего - это все просто must.

Обзаведитесь костюмом

Пусть это будет двойка из пиджака и брюк в клетку. Такие обожают Каролин де Мегрэ и Инес де ля Фрессанж. Носите костюм, когда просто лень придумывать что-то сложное, а выглядеть хочется хорошо, когда решили, что сегодня - самое время, чтобы стать немного bossy.

Вдохновляйтесь Одри Хепберн

И пусть по происхождению она британка, одевалась актриса всегда как истинная француженка. "На свете нет женщины, которая не мечтала бы быть похожей на Одри Хепберн", - сказал когда-то Юбер де Живанши. Так что, когда не знаете, что надеть, выбирайте черные свитера, брюки-капри, белые сорочки, платья-трапеции, туфли на крохотном каблуке-рюмке и балетки на плоском ходу - все как завещала звезда Голливуда 60-х.

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