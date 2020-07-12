Идеи модного педикюра, который можно сделать в июле - ФОТО

Этим летом на ногтях носим мягкие оттенки лаванды и мяты, бледно-розовый и нежно-голубой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Педикюр в одном цвете можно сделать более интересным добавив рисунок на одном или нескольких ногтях. Не бойтесь экспериментировать и делайте педикюр с сочетанием ярких оттенков - летом это как никогда актуально.

Для педикюра, как и маникюра, в июле выбирайте коралловый, зеленый, оранжевый, синий и желтый.

К слову, ногти на пальцах рук и ног не обязательно должны сочетаться, но сделав их одинаковыми вы избавите себя от мук выбора.

Трендовый педикюр летом 2020 может сочетать в себе смесь двух техник, например: однотонный и цветочный, или французский педикюр с оригинальными узорами или украшениями, и т.д.

Стильно будет выглядеть педикюр с геометрическим узором, а также модный мраморный педикюр.

Летний педикюр в том или ином цвете может сочетать матовые и глянцевые поверхности, а также быть украшенным объемным рисунком или микробисером.

Не менее трендовым вариантом педикюра в июле является белый дизайн. К белому лаку можно добавить геометрические фигуры, стильные наклейки или голографические элементы.