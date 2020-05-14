Бермуды - главный тренд лета 2020 - ФОТО

Придайте неформальным на первый взгляд шортам веса в в обществе с помощью строгого о жакета (офисную блузку можно заменить футболкой). Дополните образ эффектными аксессуарами - например, туфлями с глубоким вырезом и сумкой из кожи питона на длинной ручке. Добавьте блеска парой крупных лаконичных украшений из белого или желтого золота.

ЭЛИС БАРБЬЕ и ВЕРА ВАН ЭРП

ХЛОЕ ХАРУШ

ПЕРНИЛЛЕ ТАЙСБЭК

НАТАША ГОЛЬДЕНБЕРГ

Придайте неформальным на первый взгляд шортам веса в в обществе с помощью строгого о жакета (офисную блузку можно заменить футболкой). Дополните образ эффектными аксессуарами - например, туфлями с глубоким вырезом и сумкой из кожи питона на длинной ручке. Добавьте блеска парой крупных лаконичных украшений из белого или желтого золота.

Bazaar.ru