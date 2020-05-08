Маникюр с ромашками и подсолнухами — новый тренд этого лета - ФОТО

С чем у вас ассоциируется лето? Ромашковые поля и цветущие подсолнухи - одна из многих картин, которые возникают в голове. И именно изображения цветов в этом году становятся почти главным нейл-трендом. Модные блогеры и инфлюенсеры уверенно подкрепляют цветочный принт на летящих шифоновых платьях таким же маникюром. Мы предлагаем вам взять этот тренд на заметку: возможно, за несколько недель в самоизоляции вы уже и сами научились ловко орудовать кистью и лаками разных цветов, а может, вы сбережете идеи из нашей подборки для первого похода к любимому мастеру.

Наш совет: рисуйте подсолнухи и ромашки поверх прозрачного лака - так вы добьетесь объемного эффекта. Вдохновляйтесь работами Бетины Голдштейн, модного мастера по маникюру из Лос-Анджелеса, которая сотрудничает со звездами. Бетина наносит цветные рисунки поверх прозрачного или полупрозрачного лака - используя многослойность, она добивается объема и реалистичности.

Однако в тренде еще и инфантильные, нарочито детские и схематичные рисунки, которые легко повторить даже новичку. Можно использовать и аппликации - специальные наклейки легко наносятся на любое покрытие, с этим справятся все! Мы собрали самые симпатичные идеи. Берите их за основу, но не бойтесь экспериментировать: разбросайте ромашки по небесно-голубому или мятно-зеленому покрытию, нарисуйте подсолнухи на всех пальцах или только на одном, в качестве небольшого акцента. И приближайте лето с помощью такого маникюра.

Glamour.ru