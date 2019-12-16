Самые модные короткие стрижки - ФОТО

Пикси

Модная ультракороткая стрижка: волосы на висках и затылке короче, чем на макушке. Одна из самых популярных стрижек последних лет, которая не собирается сдавать свои позиции. Стрижка вошла в моду в 1953 году - тогда все мечтали об образе Одри Хепберн из фильма "Римские каникулы". Примерно в то же время актриса Миа Фэрроу самостоятельно, с помощью маникюрных ножниц, сделала себе пикси, после чего компания Paramount Pictures пригласила известного британского стилиста Видала Сассуна слегка "облагородить" эту стрижку. Учтите: пикси акцентирует внимание именно на лице. Зато она подходит девушкам с любым типом волос. В этом сезоне пикси выступает в различных вариациях: выбирайте - асимметричная, боб-пикси, пикси с выбритым виском.

Гарсон

Стрижка гарсон появилась еще в 20-е годы, но она актуальна и сейчас. В переводе с французского garson означает "мальчик". Вспомните героиню романа Виктора Маргерита "La Garçonne", которой не нужны были длинные локоны, чтобы привлечь всеобщее внимание.

Может показаться, что гарсон схожа с пикси, однако это разные стрижки. Гарсон требует строгих линий и лучше выглядит в гладкой укладке, в отличие от небрежной пикси. Несмотря на кажущуюся простоту, гарсон подходит не всем - обязательно посоветуйтесь со стилистом.

Укороченный боб

Французский парикмахер Антуан де Пари был первым, кто сотворил стрижку боб, - на ее создание его вдохновил образ Жанны д'Арк. А великая модница Коко Шанель укрепила популярность боба. Боб - это сочетание женственности, юности, элегантности и при этом легкого хулиганства. Посмотрите на звезд - все чаще они выбирают именно эту стрижку! В этом сезоне выбирайте боб-каре с челкой, волнистый боб с косым пробором, а также укороченный асимметричный боб.

Каре

Помните знаменитый образ Клеопатры? Вот откуда берет начало эта стрижка. Очень часто каре путают со стрижкой боб, но это разные вещи. Боб предполагает обязательный прикорневой и затылочный объем. Каре, в свою очередь, геометрично, с четкой линией по всему периметру, а объем предполагается только на кончиках. Сегодня стилисты могут разнообразить традиционную технику, добавляя в нее немного эпатажа. В этом сезоне в моду вошли асимметричное каре, укороченное каре, каре с удлинением на лицо, каре с челкой. Такие стрижки сегодня модно носить как с идеально прямыми волосами, так и с волнистыми, которые добавляют укладке легкую текстуру и небрежность.

Укороченный каскад

Стрижка, которая практически не затрагивает общую длину волос. Мастер обрабатывает пряди, подстригая их "лесенкой". Стрижка будет выглядеть более современной и свежей, если попросить стилиста добавить объем и текстуру только кончикам волос, сохранив длину гладкой. Такая стрижка не требует много ухода, а также очень проста в укладке. Каждый раз ее можно укладывать по-разному, что помогает визуально изменять форму лица.

Glamour.ru

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