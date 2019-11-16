6 самых стильных пар обуви на зиму - ФОТО

С каждым днем температура воздуха становится все более устрашающей, а мрачность будней удручает настолько, что чуть ли не единственным лучиком счастья для женщин становится возможность выглядеть эффектно и стильно. Вопреки расхожему мнению, фэшн-индустрия и ее самые модные инсайдеры не устают доказывать, что выглядеть красиво можно в любую погоду. Зимой тоже есть место моде, стилю и трендовым нюансам. Важно лишь научиться правильно их комбинировать между собой и грамотно завершать лук с помощью идеального обувного акцента. Вот 6 самых стильных моделей зимней обуви на сезон 2019/20.

Весь этот панк

Если вы решили поддаться общей увлеченности гранжевой модой, то нужно изначально определиться для себя, насколько далеко вы готовы зайти в следовании фэшн-тенденциям. Грубые армейские ботинки предполагают наличие максимального количества дерзких и брутальных деталей. Толстая рифленая подошва, шнуровка и нарочито грубый носок - обязательный минимум для правильной обуви на зиму 2019/20 в стиле панк. Если хотите еще больше углубиться в тему, то выбирайте варианты с дополнительными элементами декора - накладными карманами, молниями и ремешками на пряжках. В данном случае, не бойтесь переборщить, ведь армейские ботинки просто обязаны стать главным элементом вашего лука.

Викторианские нюансы

Если современным мелодрамам и захватывающим детективам вы предпочитаете старые-добрые романы о прекрасных временах, элегантных, своенравных красавицах, а также о не всегда идеальных, но все же джентльменах, то викторианская деталь в обуви на зиму 2019/20 вам точно придется по вкусу. Изящная шнуровка спереди от носка и до верхней части ботильонов смотрится элегантно и женственно. Хоть такие пары обуви не всегда удобны в носке, тем не менее они заслуживают отдельного внимания в новом сезоне. Если вы готовы уступить ощущению комфорта и броситься в омут с головой, то на предстоящую зиму вам просто необходимы милые, романтичные и очень женственные сапожки на шнуровке.

Модный напуск

Если вы гордитесь своими стройными и тонкими ногами, а также изящными, буквально аристократическими щиколотками, то новый тренд на обувь с напуском создана именно для вас. Осенью во время весенне-летних показов коллекций 2020 года в Нью-Йорке многие, если не большинство, гостей Недели моды засветились на снимках стритстайл-фотографов именно в таких сапогах и ботинках. Выглядят они очень необычно, несколько непривычно для нашего консервативного ощущения моды. Однако несомненным преимуществом обуви с напуском является их универсальность. А еще они очень напоминают черевички, которые носили наши предки в ХIХ веке - самое время вспомнить о своей родной фэшн-символике.

Острые носы

Как бы мы ни любили мягкие, округлые носки, но зимой 2019/20 дизайнеры отправляют их на заслуженный покой. Уверены, фэшн-забытье продлится недолго, но все же в новом сезоне стоит отказаться от старых привычек и вернуться к еще одному ретро-атрибуту прошлых эпох - обуви с острым мысом. Какие бы сапоги, ботильоны, ботфорты или казаки вы ни покупали, обязательно обращайте внимание на носок - он должен быть острым как стрела Робин Гуда. Если вы все еще не можете принять новую тенденцию, задумайтесь о том, сколько вы сможете сэкономить благодаря модному приобретению - обувь с острым мысом сочетается с абсолютно любым стилем.

Выше, быстрее, моднее

Если вы никак не можете преодолеть свою любовь к дерзким, сексуальным и очень соблазнительным ботфортам, то зима 2019/20 - определенно ваш час расплаты. В этом сезоне ультравысокие, которые отлично сохраняют тепло и никогда не дадут вам замерзнуть, снова в тренде. Белый, черный или бежевый - универсальные цвета стильной обуви, благодаря которым вы сможете снизить градус вульгарности ботфортов до минимума и насытите их фэшн-характеристиками. Носите такую обувь с вещами лаконичных оттенков, чтобы ваш образ не приобретал пошлых-коннотаций даже на грамм.

Ковбойское ретро

Если вы не знаете, с чем носить широкие брюки, которые в сезоне осень-зима 2019/20 можно увидеть на многих стилистах и фэшн-блогерах, то вам просто необходима пара актуальных казаков. Ковбойская обувь не обязательно предполагает наличие в луке бахромы, замшевой куртки, широкополой шляпы или джинсов. Стильные полусапожки вы можете миксовать хоть с классическими вещами, хоть с деловыми или даже элегантными. Поэтому можете считать казаки еще одним универсальным и очень выгодным приобретением.

Куда бы вы ни собрались - на прогулку с детьми или подругами, на яркое фэшн-событие, на романтическое свидание или, конечно, на работу, мы уверены, что вы сможете подобрать идеальную модель обуви из главных трендов на сезон зима 2019/20. А для того, чтобы знать, с чем именно сочетать стильные фэшн-нюансы, нужно заранее продумать свой аутфит, уделяя внимание каждой даже самой мелкой детали, чтобы быть уверенной, что лук удался на славу.

Ivona.bigmir.net

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